PÅ SIDELINJEN: Eirik Ulland Andersen setter her en straffe mot Vålerenga i april. Siden mai har han vært ute med skade. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Ulland Andersen om skaden: – Bonus om jeg rekker noen kamper

Moldes Eirik Ulland Andersen (26) kan endelig trene med ball igjen, men er ikke veldig opphengt i når han er klar for å spille matcher.

Nå nettopp

– Jeg har fortsatt mye å gjøre. Jeg er langt fra friskmeldt. Men opptreningen har gått bra uten noe særlige problemer, så jeg er bra i rute, sier kantspilleren til VG.

2. mai røk han akillesen i cupkampen mot Eide og Omegn. Da ble det antatt at han ville være ute i rundt seks måneder.

Det var her det gikk galt:

– Det gjelder fortsatt. Det er bonus om jeg rekker noen kamper i høst, men det viktigste er at jeg får bygd opp en sterk, solid kropp igjen. Jeg får bare vente og se. Å rekke kamper denne sesongen er ikke noe mål for meg, sier Ulland Andersen.

26-åringen kom fra Strømsgodset før sesongen. Mandag hadde han sin første økt med ball igjen.

– Det var veldig deilig å komme seg ut i frisk luft og røre en ball igjen. Det har blitt mye kjedelige øvelser inne, sier Ulland Andersen, som er kjent for å slå gode frispark:

Det er hans andre alvorlige skade. I 2014 var sesongen med Hødd over i august grunnet beinbrudd.

– Det er tøft de første dagene, men skader er en del av fotballen og du får fort lyst til å gjøre jobben som trengs for å komme tilbake, sier Ulland Andersen.

– Jeg synes sesongen har vært veldig bra til nå. Både resultatene og måten vi spiller på er bra. Det er mange som bidrar og vi kan rotere på laget uten at nivået faller. Vi har mange gode spillere, sier Ulland Andersen.

Nylig ble Tobias Christensen og Henry Wingo klare for Erling Moes mannskap.

Publisert: 18.08.19 kl. 11:59

