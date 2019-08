NY HELT: Dani Ceballos jubler for Arsenals 2–1-scoring, som han selv var nest sist på. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Nykommeren Ceballos hylles av Arsenal-legender

(Arsenal-Burnley 2–1) Pierre-Emerick Aubameyang (30) ble matchvinner mot tapre Burnley, men det var nok Dani Ceballos (23) som vant flest Arsenal-hjerter.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Det er noen år siden jeg har sett noen så talentfull på Arsenal-midtbanen, med selvtillit, karakter, kreativitet og ønske om å få ballen, uttalte tidligere Arsenal-stopper Martin Keown på BT Sport.

– Ceballos var soleklart banens beste. Han styrte spillet, skapte ting og ville ha ballen hele tiden. Det var en fornøyelse å se på, kommenterte ekspert og tidligere Arsenal-spiss Robin van Persie.

les også Klopp kritiserer banestormere: – Hvem vil se en mann som svinger med tissen?

Den 23 år gamle midtbanespilleren, som er på utlån fra Real Madrid, hadde en kroppsdel med i det aller meste da Arsenal vant 2–1 på Emirates. Ikke bare ble det to målgivende på spanjolen, han var i tillegg gjennomført god, attpåtil begge veier.

Han fikk stående applaus da han ble tatt av banen etter 83 minutter.

les også Spansk ekspert hyller Ødegaard: Enormt viktig for laget

Alexandre Lacazette var først ute med nettkjenning da han kriget inn 1-0 etter en corner fra den nye Arsenal-yndlingen. Det skal nevnes at Lacazette gjorde hele målet på egenhånd. Med to Burnley-forsvarere «hengende» på ryggen fikk franskmannen vendt seg og satt kula mellom bena på Nick Pope. Rett og slett ydmykende.

Se høydepunktene her:

Produktive Ashley Barnes forsøkte seg som festbrems på Emirates da han snappet opp et Dwight McNeil-skudd – og selv satte inn utligningen like før pause. Målet gjør at Burnley-spissen er på nivå med Jamie Vardy i antall Premier League-scoringer (12) siden årsskiftet.

Bare Sadio Mané (14 mål) og Sergio Agüero (13 mål) har flere dette kalenderåret, ifølge Opta.

Et litt tamt Arsenal fikk storkjøpet Nicolas Pepe på banen i annen omgang, og han var med å sette fart i hjemmelaget. Det var mer enn fortjent da Ceballos fikk pirket ballen frem til Aubemeyang, som gjorde mesteparten av jobben selv med et velplassert skudd i nærmeste hjørne. 2–1 til Arsenal, som kunne scoret flere den siste halvtimen.

Publisert: 17.08.19 kl. 15:23 Oppdatert: 17.08.19 kl. 16:34