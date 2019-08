NY HELT: Dani Ceballos jubler for Arsenals 2–1-scoring, som han selv var nest sist på. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Nykommeren Ceballos briljerte i Arsenal-seier

(Arsenal-Burnley 2–1) Pierre-Emerick Aubameyang (30) ble matchvinner mot tapre Burnley, men det var nok Dani Ceballos (23) som vant flest Arsenal-hjerter.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Den 23 år gamle midtbanespilleren, som er på utlån fra Real Madrid, hadde en kroppsdel med i det aller meste da Arsenal vant 2–1 på Emirates. Ikke bare ble det to målgivende på spanjolen, han var i tillegg gjennomført god, attpåtil begge veier.

Han fikk stående applaus da han ble tatt av banen etter 83 minutter.

les også Spansk ekspert hyller Ødegaard: Enormt viktig for laget

Alexandre Lacazette var først ute med nettkjenning da han kriget inn 1-0 etter en corner fra den nye Arsenal-yndlingen. Det skal nevnes at Lacazette gjorde hele målet på egenhånd. Med to Burnley-forsvarere «hengende» på ryggen fikk franskmannen vendt seg og satt kula mellom bena på Nick Pope. Rett og slett ydmykende.

VG oppdaterer saken.

NYTT RADARPAR? Pierre-Emerick Aubameyang (t.h.) feirer egen scoring med banens beste: Dani Ceballos. Foto: PETER CZIBORRA / X03812

Produktive Ashley Barnes forsøkte seg som festbrems på Emirates da han snappet opp et Dwight McNeil-skudd – og selv satte inn utligningen like før pause. Målet gjør at Burnley-spissen er på nivå med Jamie Vardy i antall Premier League-scoringer (12) siden årsskiftet.

les også Klopp kritiserer banestormere: – Hvem vil se en mann som svinger med tissen?

Bare Sadio Mané (14 mål) og Sergio Agüero (13 mål) har flere dette kalenderåret, ifølge Opta.

Et litt tamt Arsenal fikk storkjøpet Nicolas Pepe på banen i annen omgang, og han var med å sette fart i hjemmelaget. Det var mer enn fortjent da Ceballos fikk pirket ballen frem til Aubemeyang, som gjorde mesteparten av jobben selv med et velplassert skudd i nærmeste hjørne. 2–1 til Arsenal, som kunne scoret flere den siste halvtimen.

Publisert: 17.08.19 kl. 15:23