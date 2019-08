EKSPERT-TRIO: Englands tidligere fotballstjerner Rio Ferdinand, Alan Shearer og Gary Lineker var her på jobb under fotball-VM i fjor. I helgen uttrykte de to sistnevnte misnøye med ny handsregel. Foto: Chris Brunskill/Fantasista / Getty Images Europe

Ny handsregel skjelles ut: – Bare latterlig

Den nye handsregelen har påvirket kamputfallet i Premier League to helger på rad. Fotball-kjennere er alt annet enn imponert.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Ny handsregel: Hands: Det blir annullert mål og/eller frispark i følgende tilfeller, uansett om berøringen skjer med overlegg eller ikke: Når ballen går i mål etter å ha berørt hånden eller armen til en spiller fra angripende lag.

Når en spiller får kontroll over ballen etter å ha berørt den med hånden/armen og deretter scorer eller skaper en målsjanse.

Når ballen berører hånden eller armen til en spiller som har gjort kroppen sin «unaturlig større».

Når ballen treffer en hånd eller arm som er over spillerens skulder. (NTB) Vis mer

– Handsregelen er bare latterlig. Latterlig. Det var ikke en spiller på den banen som ropte, eller i det hele tatt tenkte, på hands, sa Alan Shearer, tidenes målscorer i Premier League, på BBC etter Manchester City-Tottenham lørdag kveld.

Manchester City så ut til å vinne 3–2 på overtid, men etter at videodommerne hadde sjekket situasjonen ble målet annullert for hands. Også Wolverhampton fikk et mål fratatt av samme årsak da det endte 0–0 mot Leicester i åpningshelgen.

les også Jesus’ matchvinner-scoring annullert av VAR på overtid: – Déjà vu

Med den nye handsregelen, som ble tatt i bruk under fotball-VM tidligere i sommer, skal det angripende laget avblåses når ballen berører armen – uavhengig av om det er tilfeldig eller ei.

Først neste sesong tas reglene i kraft i Norge.

Se og døm Citys annullerte mål selv:

– Du kan se det på Hugo Lloris (Tottenham-keeper). Han ble gitt en stor fordel og han ler av det. Det er det spillerne tenker om det. To spillere går på samme måte mot ballen. Hvis den treffer forsvarerens arm, er det ikke straffe. Det er ikke rettferdig, mener Shearer.

Han fikk støtte av programleder Gary Lineker og ekspertkollega Danny Murphy.

– Nytelsen av å se fotball blir mindre om dagen på grunn av handsregelen. Det målet skulle aldri blitt annullert på hvilken som helst bane i hvilket som helst land, mener Murphy.

Tvilsomme hands har påvirket de aller største fotballkampene det siste året, VM-finalen i fjor og årets Champions League-finale.

les også Kjære FIFA. Gjør noe. Please.

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg liker ikke handsutviklingen.

– Det som er bra er at det blir klarere, så skjønner jeg at situasjonen i går får frem mye følelser. Jeg mener fotballen går feil vei. Det blir mer tilfeldigheter nå. Jeg skulle heller ønske at det ble mindre hands, sier Staberg til VG.

Han mener at hands er den største utfordringen for en fotballdommer.

– Det er det vanskeligste nå og var det før. Jeg hatet hands. Det er vanskelig å bedømme. Jeg skulle ønske at det var kun viljehands som ble slått ned på. Men det har gått mer motsatt vei av hva jeg ønsker, sier Staberg.

Morten Langli ble sint under Champions League-finalen:

Publisert: 19.08.19 kl. 08:12

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post