HODEBRY: Ole Gunnar Solskjær, her avbildet på Molineux Stadium, der han tapte to ganger mot Wolverhampton denne våren, signaliserer at han helst vil kvitte seg med en midtstopper. Foto: Bradley Collyer / EMPICS Sport

Solskjær innrømmer overbooking: – Opp til oss å finne ut av

MANCHESTER (VG) Etter rekordsigneringen av Harry Maguire (26) har Manchester United hele syv midtstoppere i troppen. Med to uker igjen av det internasjonale overgangsvinduet innrømmer Ole Gunnar Solskjær (46) at situasjonen ikke er ideell.

Victor Lindelöf leverte, i likhet med sommerkjøpet fra Leicester, en prikkfri åpningskamp i 4–0-seieren over Chelsea forrige uke, og det er lite som tyder på at Solskjær kommer til å rokke ved svensken og engelskmannens partnerskap så lenge de holder seg skadefrie.

– Jeg håper Victor og Harry ikke gir meg noen grunn til å bytte. Ingen skader, suspensjoner eller konsentrasjonssvikter, sier Solskjær om duoen.

Bak dem i køen står fem (!) midtstoppere som trolig spør seg hvordan i alle dager de skal få spilletiden de ønsker denne sesongen. Mot Chelsea var det kun talentet Axel Tuanzebe (21), som i sommer kom tilbake fra et lovende utlån i Aston Villa, som fikk plass på benken. De langt mer etablerte stopperne Phil Jones (27), Chris Smalling (29) og Marcos Rojo (29) ble henvist til tribunen.

Solskjærs syv midtstoppere Victor Lindelöf – 25 kamper under Solskjær (70 totalt for Manchester United) Phil Jones – 18 (216) Chris Smalling – 16 (323) Éric Bailly (skadet) – 8 (74) Marcos Rojo – 3 (113) Harry Maguire – 1 (1) Axel Tuanzebe – 0 (8) Vis mer

Til sammen er den vrakede trioen gode for 117 A-landskamper for Argentina, i Rojos tilfelle, og England. I tillegg er Éric Bailly også i troppen, men ivorianeren er langtidsskadd.

– Kommer de til å få spille nok til å være fornøyd?

– Det er opp til oss å finne ut av det. Jeg har nok for mange midtstoppere til å holde alle fornøyde. Men vi må vinne kamper, vi må prestere, så vi kommer til å velge spillerne som gir oss den beste muligheten til å vinne kamper, sier Solskjær.

Smalling og Jones har nylig skrevet under på kontrakter som binder dem til klubben frem til henholdsvis juni 2022 og juni 2023. Spekulasjonene peker i større grad i retning et salg av Rojo, som skal ha vært nær å dra til Everton på lån på tampen av det engelske overgangsvinduet.

Men dersom argentineren skal flytte på seg, må det skje fort: Det europeiske overgangsvinduet stenger om to uker, den 2. september, og foreløpig er tyrkiske Fenerbahce den eneste klubben Rojo kobles til. Ifølge The Times har spilleren lagt press på United for at de skal la ham dra på lån dit denne sesongen.

– De er alle kvalitetsstoppere, og jeg vet at vi kommer til å ha behov for en del av dem. Érics skade betyr at vi for øyeblikket har seks friske stoppere, som trolig er én for mange til å holde alle involvert, sier Solskjær, som dermed tydelig signaliserer at han helst ser at klubben klarer å kvitte seg med en av de overflødige i midtforsvaret.

KAN FORSVINNE: Marcos Rojo (t.h.), som her ankommer Manchester Uniteds treningsanlegg fredag, ser ut til å bli ansett som overflødig i troppen. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

Rojo er den av de tre i «faresonen» som har spilt desidert minst, med kun 107 minutter i Premier League siden Solskjær tok over ved juletider i fjor, men manageren presiserer at han kommer til å kjempe om plassen på lik linje med de andre dersom han skulle bli værende.

– Vi får se hva fremtiden bringer, sier Solskjær.

Mandag kveld klokken 21.00 skal han opp mot sitt største spøkelse som United-manager: Wolverhampton. «Ulvene» har slått Manchester United begge gangene de har møttes siden Solskjærs ankomst, både i FA-cupen og i Premier League, og nå møtes de nok en gang på Molineux Stadium.

Publisert: 18.08.19 kl. 23:32 Oppdatert: 18.08.19 kl. 23:47

