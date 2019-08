FAMILIEFAR: Axel Witsel har to døtre. Her er han med den eldste, Mai-Li, etter en Champions League-kamp for Borussia Dortmund høsten 2018. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Datterens sykdom var viktigere enn pengene for Axel Witsel

Axel Witsel (30) tjente eventyrlige penger i kinesisk fotball, men datterens alvorlige sykdom gjorde at belgieren valgte å flytte hjem til Europa.

Han spilte for Tianjin Quajian fra januar 2017 til sommeren 2018. I et intervju med strømmeportalen DAZN foran fredagens kamp mot 1. FC Köln avslører Dortmund-spilleren nå hvorfor familien flyttet fra Kina.

– Datteren min hadde en veldig smertefull tarmsykdom. På det internasjonale sykehuset i Tianjin hadde de ikke utstyr til å behandle henne.

– Vi hadde valget mellom å dra på det kinesiske sykehuset eller til Beijing, som var to timer unna. Det hadde vi ikke tid til, fordi det kunne ha vært farlig.

Witsel forteller at de måtte trekke kølapp på det kinesiske sykehuset og så vente to-tre timer på å bli ropt opp og datteren få behandling.

– Som i et supermarked der du står i kø for å kjøpe kjøtt, sier han til DAZN, gjengitt av sport1.de.

For belgieren, som siden har 2015 har vært gift med sin kjæreste gjennom mange år, rumensk-ungarske Rafaella Szabo, var det et vendepunkt.

– Jeg sa til min kone: Jeg spiller verdensmesterskapet, og så kommer vi oss tilbake til Europa. Penger er viktig, men ikke synonymt med lykke.

Da Witsel skrev kontrakt med den kinesiske klubben i januar 2017, ble han trolig en av verdens ti best betalte fotballspillere, mer enn for eksempel Neymar og Luis Suárez i Barcelona, Paul Pogba i Manchester United .

Axel Witsel forteller om flere tilbud den gang, og at han kunne «ha dratt til Paris eller Manchester».

– Men jeg følte at jeg var førstevalget for Dortmund.

Belgieren, som også har spilt for Benfica og Zenit St. Petersburg, satser nå på å gjennomføre fireårskontrakten med Dortmund. Han trekker frem at det er bare en totimers kjøretur med bil hjem til Belgia.

Axel Witsel er sentral i Borussia Dortmund, som sist sesong endte bare to poeng bak umulige Bayern München. Nå gjør de et nytt forsøk på gullet - som de vant sist i 2011/12. Siden den gang har det blitt fire sølv.

FC Köln på sin side fortsetter heistilværelsen mellom divisjonene. Sist sesong vant storklubben 2. Bundesliga og rykket opp.

* Köln fikk på tampen pyntet på resultatet i ligapremieren sist helg, men røk 1-2 borte mot Wolfsburg. Ned på jorda igjen med andre ord etter å ha vunnet 2. Bundesliga i vår.

* Nå møter de ligagullkandidaten Borussia Dortmund. Gjestene viste hvem som er sjefen i sin åpningskamp ved å banke Augsburg 5-1. Dortmund kom rett nok under tidlig i oppgjøret. Men fikk raskt brakt balanse - og etter pause var det klart for utklassing. Her har begge lag en håndfull forfall. Jhon Andrés Cordoba (a) er kvitt karantene for hjemmelaget.

Publisert: 23.08.19 kl. 13:25

