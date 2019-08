Bergenser (42) skal hjelpe Rosenborg til Champions League

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-NK Maribor 3–1, 6–2 sammenlagt) Samtidig som Rosenborg slo ut Maribor, fulgte en 42 år gammel bergenser oppgjøret mellom Ferencvaros og Dinamo Zagreb.

Erik Eikebrokk

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

En snau time etter at Rosenborg sikret seg playoff-plass om Champions League-plass, ble det klart at kroatiske Dinamo Zagreb blir motstander. Første kamp spilles i Zagreb onsdag 21. august. Returkampen på Lerkendal tirsdagen etter.

– Jeg kjenner dem ikke godt nok. Det har vært viktig å ha alt fokus på den kampen som skulle spilles i dag, men vi har folk på kampen, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye til VG.

– Hvem da?

– Vi har folk der, sier Bjørnebye uten å ville utdype nærmere.

Fotballanalytiker

Overfor VG letter Rosenborgs personalsjef Trond Alstad litt mer på sløret enn Bjørnebye.

– Vi har en speider der, som Eirik Horneland kjenner fra før. Han heter Tom Mangersen, og har stor kompetanse på fotballanalyse.

Mangersen har jobbet som trener i klubber som Fyllingen, Åsane, Løv-Ham, Brann og Sogndal, i tillegg til å ha vært engasjert av TV2.

VG får bekreftet at 42-åringen fra Bergen var også til stede i Stockholm sammen med assistenttrener Trond Henriksen, da Maribor slo ut AIK i andre kvalifiseringsrunde.

– Fælt å se på

– Det er fælt å se på. Det er mye lettere å spille. Det står mye på spill, alle har fått med seg det. Det så ut som spillerne har fått med seg også. Man skal være ganske sterk mentalt for å snu det, ikke minst når man kommer litt skeivt ut. Det er jeg stolt over, måten de snudde det på. Det er sterkt, sier Bjørnebye etter Rosenborgs snuoperasjon.

– Den evnen til å snu det, er det en positiv konsekvens av å ha stått i dritten og stormen i lengre tid?

– Nja, du vet. Det som er viktig når pendelen svinger og man får kritikk av omgivelsene, så er det viktig å ha fokus på tingene man jobber med og bygge et sterkt kollektiv som jobber i samme retning. Det er det vi har gjort.

En tydelig fornøyd styreleder, Ivar Koteng, småspurtet forbi pressesonen uten å ville stoppe.

– Det var masse følelser. Det var et helvete, men nå er det bare glede, sier styreleder Ivar Koteng til VG idet heisdørene åpner seg.

Rekordmange på tribunen

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug la ikke skjul på at seieren var viktig.

– Den var verdt veldig mye for oss, for vi har hatt en litt trøblete start. Vi har ambisjoner om å spille i Europa, og nå vet vi at vi skal det. Vi har muskler til å ta et underskudd, men selvfølgelig er det viktig for oss å komme til Europa.

– Gjør avansementet at du har nådd din økonomiske ambisjon?

– Det er egentlig media som har satt meg inn i den økonomien. Vi har nådd målet vårt sportslig, men så er det viktig for oss å prestere i serien også, for å komme oss inn i Europa også til neste år. Når vi spiller artig angrepsvillig fotball så kommer folk på stadion og er fornøyde.

18 564 tilskuere er foreløpig sesongbeste på Lerkendal.

– Jeg syns det er bra at vi nærmer oss 19 000 på en regnkveld. Det er utrolig bra, og det var utrolig god stemning.

– Rosenborg var best

Maribo-trener Darko Milanic var skuffet, men fattet etter 6–2-tapet.

– Rosenborg var et bedre lag over to kamper. Det er et godt lag. De trenger ikke mange sjanser for å score mål. Slik var det i Maribor, og slik var det her. Vi tapte dette oppgjøret på hjemmebane. Jeg ønsker dem lykke til, sier han til VG.

– Ble du overrasket over hvor gode Rosenborg var?

– Nei, vi vet at Rosenborg har mye rutine og at de er fysisk robuste. Det er lett å vite hva de forsøker på, men de gjør det så godt at det er vanskelig å forsvare seg mot.

Publisert: 13.08.19 kl. 22:28 Oppdatert: 13.08.19 kl. 22:42