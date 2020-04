CUPFEST: Vikings Zlatko Tripic (t.v) jubler for sin 0-1-scoring på straffe under cupfinalen i fotball for herrer mellom Haugesund og Viking i fjor. Foto: Fredrik Hagen, NTB SCANPIX

FHI sier ja til fotballstart – regjeringen vil bestemme selv

Folkehelseinstituttet bekrefter overfor VG at de mener full toppfotball-aktivitet kan starte opp igjen – så lenge smittevernplanen til Norges Fotballforbund følges. Kulturminister Abid Raja (V) og regjeringen holder likevel igjen.

Oppdatert nå nettopp

NFF ba mandag om tillatelse til oppstart med kontakttrening for norsk toppfotball fra 10. mai – med mål om at første serierunde spilles 15. juni. Regjeringen har sagt at de vil komme med ny informasjon 7. mai.

Elitedirektør Lise Klaveness forteller at tilbakemeldingen fra FHI er at planen gjør det forsvarlig med fullkontaktidrett.

Det bekrefter FHI-overlege Are Stuwitz Berg.

– Ja, det stemmer. Det er riktig som Lise Klaveness sier.

– Hva er grunnen til at dere har gitt NFF et ja?

– Jeg har vurdert opplegget de har skissert på et smittevernfaglig grunnlag. Jeg har sagt at det ser bra ut. Så er det også det samfunnsmessige her, om hva som er riktig å åpne opp av ting på de ulike tidspunktene. Dette avgjøres på regjeringshold, forteller Berg til VG.

– Dere i FHI har altså sagt at det vil være forsvarlig å spille fotball så lenge planen til NFF følges?

– Svaret på det er ja. Det er en ganske streng plan. Samtidig må ting ses i sammenheng, og det skal ikke jeg uttale meg om.

– Så, enkelt fortalt, har dere sagt at det er forsvarlig å spille fotball med disse planene fordi smitterisikoen vil være tilstrekkelig lav så lenge man følger dem?

– Ja. Det kan du si. Så skjønner jeg at du sikkert vil ha mer detaljer, men det får eventuelt komme senere avhengig av hva som blir bestemt, sier FHI-overlegen.

OVERLEGE: Are S. Berg avbildet utenfor FHIs lokaler. Foto: Trond Solberg, VG

Regjeringen som prioriterer

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja har tidligere sagt at de lener seg på rådene fra helsemyndighetene. Bjørn Guldvog, som er direktør i Helsedirektoratet, opplyser imidlertid at de har fått beskjed om at en gjenåpning av fotballen er et prioriteringsspørsmål regjeringen vil ta seg av.

– Nå er det sånn at det er veldig mange ulike aktiviteter som ønsker å starte opp, og da er det en prioritering som må gjøres. Den ønsker regjeringen å holde i. Neste uke vil det komme avklaringer om dette, sier Guldvog til VG.

HELSEDIREKTØR: Her er direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog flankert av helseminister Bent Høie (H) og avdelingsdirektør Linn Vold i FHI. Foto: Frode Hansen, VGq

– På hvilken måte vil regjeringen holde i det?

– Det vil være en prioritering her som ikke bare er helsefaglig. Det vil ha med bredere samfunnsmessige konsekvenser å gjøre. Det har jeg stor respekt for, og tror er helt riktig måte å gjøre det på. Slik at vi får de beste prioriteringene for samfunnet.

– Ut fra det du vet nå, vil det være forsvarlig å åpne opp for fullkontaktidrett slik du ser det?

– Det vil jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt, i og med at dette er noe regjeringen vil avklare.

les også Start-eier med varsel: – Kommer til å gå tom for penger i juni

HOLDT PRESSEKONFERANSE: VG pratet med kulturminister Abid Raja etter onsdagens oppdatering fra regjeringen i Oslo. Foto: Terje Bendiksby, Scanpix

– Slik har det vært hele tiden

I en VG-sak publisert onsdag ettermiddag uttalte Raja blant annet følgende etter at Aps Trond Giske hadde bedt ham om å «få jobben gjort»:

– Det er svært oppsiktsvekkende om Arbeiderpartiet skal sette Eliteserien foran ansvarlig og sikker smittevernbehandling.

Senere onsdag konfronterte VG kulturministeren med uttalelsene fra direktøren i Helsedirektoratet, om at regjeringen selv vil ta av avgjørelsen om når fotballen kan starte opp.

– Slik har det vært hele tiden. Toppfotballen skal få åpne opp når vi har kommet dit at vi føler vi har fått kontroll, og kan gjøre dette i kontrollerte former, i hensyn av at vi har kontroll på pandemien, sier Raja nå.

Hele intervjuet med kulturministeren kan du se her:

– Kan det være sånn at selv om helsemyndighetene sier det er greit med fullkontaktidrett så vil dere i regjeringen nedprioritere det?

– Når veldig mange arbeidsplasser rundt om i Norge er stengt ned, mener jeg det ville vært uforsvarlig hvis vi ikke legger et likhetshensyn til grunn når vi skal åpne opp. Vi må ha en forsvarlig saksbehandling, vi må gjøre det gradvis og vi må tenke på smittehensyn når vi åpner opp, sier Raja.

– Og så skal vi selvfølgelig ta vare på toppfotballen. Deres tid vil komme. Jeg vil ikke holde de igjen, men vi må gjøre det av hensyn til helsen vår og for at vi har kontroll på pandemien.

– Forstår du at enkelte i idretten kan reagere på at du har sagt at du vil lene deg fullt og helt på helsemyndighetene, men at det nå ser ut til å være en endring?

– Det er ingen endring. Det har hele tiden vært slik at vi lener oss på de helsefaglige rådene, så er det regjeringen som et organ sammen som tar denne beslutningen. Man kan ikke bare tenke på fotballen, sier Raja.

NFFs reaksjon

Elitedirektør Lise Klaveness i NFF forteller at hun har jobbet intenst med både Folkehelseinstituttet og Norges idrettsforbund (NIF) for å kvalitetssikre planen for at aktiviteten skal kunne begynne igjen.

– Jeg håper at de smittefaglige vurderingene av planene vil vektlegges tungt når regjeringen skal fatte en avgjørelse 7. mai. Vi har så god ryggdekning på at dette ikke er et eksperiment med liv og helse. Vi har brukt masse tid på å lage disse rammene, som også andre idretter kan bruke. At regjeringen ser dette i en helhet, lar seg forstå. Dette er er forsøk på å gå foran som en stor og ansvarlig samfunnsaktør. Det syns jeg er veldig viktig å få frem i denne saken, sier Klaveness til VG.

– Det handler ikke om elitisme eller at fotballen skal gå foran noe som helst, men at vi har anledning til å lage smittevernfaglig forsvarlige rammer og at vi står overfor en sesong hvor norsk fotball fremtids er på spill hvis vi ikke får den i gang. Vi har hatt et særdeles godt og tett samarbeid med Norges idrettsforbund, og vi er helt omforente om at toppfotballen er i en god posisjon til å ta et neste, trygt steg mot mer normalisert idrettsaktivitet, sier Lise Klaveness.

ELITEDIREKTØR: Lise Klaveness har jobbet med corona-planen til Norges Fotballforbund. Her på fotballtinget i fjor. Foto: Ole Kristian Strøm, VG

Publisert: 30.04.20 kl. 23:36 Oppdatert: 30.04.20 kl. 23:59

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser