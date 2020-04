FEIRING: Erling Braut Haaland har blitt kjent for denne posituren. I møtet mellom Paris St. Germain og Borussia Dortmund kopierte Neymar feiringen. Foto: LEON KUEGELER / X03731

Haaland svarer Neymar: – Jeg er takknemlig

Erling Braut Haaland (19) takker Neymar (28) for hjelpen med å spre meditasjon til hele verden.

Med to scoringer på hjemmebane sørget Erling Braut Haaland for at Borussia Dortmund slo PSG 2–1 på hjemmebane i Champions League. Ett av målene markerte han med sin velkjente «zen-feiring», men på bortebane svarte Paris St. Germain med samme mynt.

Ikke bare slo den franske mesteren tyskerne ut av Champions League – de hånet Haaland i samme slengen.

Først kopierte Neymar feiringen da han sendte franskmennene i føringen. Etter kampen, når avansementet var sikret, poserte hele troppen i «Haaland-positur».

Neymar skal ha vært hjernen bak den lettere sarkastiske imitasjonen av Haaland. Før kampen sirkulerte det nemlig et bilde av 19-åringen på sosiale medier med teksten: «Min by, ikke din». Bildet ble tolket som et stikk mot PSG, men viste seg senere å være falskt.

Før det ble oppklart, rakk imidlertid Neymar og resten av PSGs stjernegalleri å slå tilbake mot Haaland.

Men utvekslingen mellom Haaland og Neymar var altså ikke ferdig, for nå svarer nordmannen den brasilianske superstjernen.

Den unge norske landslagsspissen nekter for at han brydde seg om Neymar og PSG-spillernes feiring.

– Jeg tror de hjalp meg mye med å få meditasjon ut til verden og til å vise hele verden at meditasjon er en viktig ting. Så jeg er takknemlig for hjelpen de ga meg, forteller han til ESPN.

Haaland har tydelig funnet en lidenskap i meditasjon. Det får han bruk for nå som fotballen er satt på vent.

– Jeg trener og mediterer mye, og spiller FIFA med mine venner, fortalte spissen forrige uke.

I intervjuet med ESPN benyttet Haaland også anledningen til å hylle en av sine yngre lagkamerater. For nordmannen er ikke den eneste tenåringen som har vist seg fram for de gule og svarte denne sesongen.

17 år gamle Giovanni Reyna fra USA sto for den målgivende pasningen til et av Haalands mål mot PSG, og han er spådd en stor fremtid.

– Han er en fantastisk spiller. Statistikken lyver ikke, men viser hva han har gjort for oss denne sesongen. Han er en fantastisk spiller, og vil bli enda bedre. Vi er heldige som har ham her, mener Haaland.

Nordmannen har blitt et av fotballens mest omtalte navn denne sesongen. Han står med ti mål på syv kamper i Champions League. I Bundesliga har han ni mål på ni kamper.

Det er ennå ikke avklart når den tyske fotballen kan sparkes i gang igjen. Ledelsen håper å kunne ta en avgjørelse neste onsdag.

Publisert: 30.04.20 kl. 23:00

