Kvinnene og Obosligaen må vente i fire uker

Grønt lys for kontakttrening i toppfotballen betyr ikke at alle toppklubber kan sette i gang helt ennå.

Kulturminister Abid Raja (V) har gjort det klart at kontakttrening i toppfotballen «kan sette i gang fra DETTE øyeblikk. Spillerne kan takle, juble og gjøre hva de selv vil». Det forutsetter at NFFs protokoll, som inneholder tøffe restriksjoner, blir fulgt.

– Etter tett dialog med interesseforeningene har vi sammen med klubbene landet på at det er ønskelig og forsvarlig å dele piloten i flere faser hvor Eliteserien er først ut, og hvor Toppserien og Obosliga-lagene følger på fire uker senere, sier elitedirektør Lise Klaveness i NFF.

– Da vil lagene og NFF få tid til å tilpasse seg et strengt smittevernsregime og dessuten kunne høste verdifull erfaring fra oppstarten. Kanskje har også den politiske situasjonen endret seg i løpet av de første ukene på en slik måte at regelverket kan mykes opp gradvis, sier hun.

Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner kaller det «synd, men nødvendig» at Toppserien må vente i fire uker.

NFFs plan betyr at en storklubb som Lillestrøm, som rykket ned til Obosligaen forrige sesong, må vente i flere uker.

– Vi har hatt mål om at vi skulle starte samtidig med trening som eliteserien, det har vi ønsket og håpet på, men det viktigste for oss er nå at det settes en dato for når eliteserien kan komme i gang igjen så vi får forutsigbarhet, sier daglig leder Robert Lauritsen i LSK.

