VIL BEHOLDE ØDEGAARD: Mikel Merino (t.v) mener den norske 21-åringen er i sitt rette element i Real Sociedad. Her feirer de to sammen med Aritz Elustondo etter en scoring mot Alavés i september. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Lagkamerat roser Ødegaard: – Real Madrid vil vente på ham

Mikel Merino (23) håper Martin Ødegaard (21) tar et nytt år i San Sebastián – og er sikker på at Real Madrid vil være tålmodige med drammenseren.

Nå nettopp

– Hvis Martin fortsetter på denne måten, så vil Real Madrid vente på ham og være klare for å ta ham i mot, sier Mikel Merino i et intervju med den spanske sportsavisen AS.

– Om det blir i år, neste år eller en annen gang i fremtiden. Jeg håper vi får ha ham her et år til.

Den norske 21-åringen har, sammen med Erling Braut Haaland, preget forsidene til de største spanske sportsavisene de siste ukene.

les også Derfor dyrkes Ødegaard og Haaland i Spania: – Enorm interesse

Spekulasjonene om drammenseren fortsetter i Real Sociedad neste sesong eller blir hentet «hjem» til Real Madrid har vært mange.

– Han har de individuelle kvalitetene for å spille i Real Madrid. Han er god nok og kan gå inn i en startoppstilling. Problemet med Madrid er at de har en annen spillestil. Man kan ikke vite hvordan han vil prestere i den stilen, sier Merino.

les også Stjernene som kan bli fotballens store problem: – Noen kommer til å tape på det

Ødegaard selv har gitt uttrykk for at han ønsker å fullføre den opprinnelige planen med to år i «la Real».

– Her er han i sitt rette element. Det er et system som er perfekt for ham. Alt ligger tilrette, sier Merino.

Lønnskutt: – Kostet oss ingenting

Coronapandemien har satt en stopper for all fotball i Spania. Merino, Ødegaard og Real Sociedad-spillerne godtok for to uker siden et lønnskutt på 20 prosent som følge av fotballstansen.

– Det kostet oss ingenting å ta den avgjørelsen. Dette laget har hodet på rett plass og vi er privilegerte, sier Merino om lønnskuttet.

– Andre ansatte i klubben risikerte sine arbeidsplasser. Dermed mente vi det var rettferdig å ta et lønnskutt.

les også Her er fotball-gigantenes corona-plan: – Bundesliga vil starte 9. mai

Det er fortsatt høyst usikkert både når og om La Liga igjen settes i gang. La Liga-president Javier Tebas har ved flere anledninger sagt tydelig at fotballen starter igjen når helsemyndighetene sier det er greit.

Ønsker ikke cupfinale for tomme tribuner

Forrige lørdag skulle Real Sociedad etter planen spilt den spanske cupfinalen mot baskerrival Athletic Bilbao. Finalen er utsatt på ubestemt tid.

– Du føler som at noen har stjålet en del av livet ditt, sier Merino om å sitte hjemme i stedet for å spille cupfinale.

– Hele denne perioden gjør du ingenting når du egentlig skulle opplevd noe helt unikt.

Det er uvisst når finalen skal spilles. Ledelsen i begge klubber og det spanske fotballforbundet ser på det som viktig at finalen kan spilles med tilskuere fordi det er «en fest for lagenes supportere».

– De som skal nyte mest av denne finalen er supporterne og jeg håper den tanken opprettholdes. Jeg ønsker ikke å se at denne finalen spilles for tomme tribuner, sier Merino.

Publisert: 26.04.20 kl. 15:20

Les også

Fra andre aviser