I AKSJON: Manuel Neuer i aksjon for Bayern München mot Tottenham i Champions League forrige sesong. Tyskeren har vært regnet som verdens beste keeper. Foto: John Walton / EMPICS Sport

Neuers nye kjærlighet – rett fra pikerommet til keepers armer

Bundesliga har ligget i dvale på grunn av coronaviruset. Men ikke kjærlighetshistorien til super-keeper Manuel Neuer (34). Nå fremstår han som nyforelsket i 15 år yngre Anika Bissel.

Han vokter målet for det tyske landslaget og Bayern München. Og er en av Tysklands største idrettsstjerner. Hun har foreløpig levd en anonym tilværelse som håndballspiller for SG Herrenberg i 2. Bundesliga.

Men etter at hun er blitt sett sammen med sin nye flamme har tysk media kastet seg over romansen. Først ute var kjendisbladet Bunte. Nå har bild.de publiserte nye historier – og bilder – hvor paret kjører rundt i en rålekker Mercedes SL – en kabriolet fra 60-tallet.

19-årige Anika, skal inntil nylig ha bodd hjemme på pikerommet hos foreldrene, som begge jobber for Bundesligaklubben HC Erlangen, hvor den norske profilen Petter Øverby spiller.

Neuer har i et tidligere intervju med Bild snakket varmt om sin begeistring for håndball, og at han har hentet inspirasjon fra håndballkeepere, når han kommer alene med spisser på fotballbanen.

Nå har motestudenten Anika ifølge Bild flyttet til Neuers villa ved Tegernsee i Bayern. Praktboligen fikk han bygd mens han var sammen med ungdomskjæresten Katrin Gilch, som han forlot i 2014 – året han ble verdensmester (1–0 over Argentina i finalen) – og fant lykken med Nina Neuer.

PÅ FEST: Manuel Neuer og ekskona Nina sammen på oktoberfest i München i fjor. Keeperen har fast grep om en voksen pils. Foto: POOL / X80003

Men etter 2,5 år flyttet Nina og Manuel fra hverandre i juleferien i 2019. Skilsmisseoppgjøret er en historie for seg selv. Den hestegale kvinnen – som driver med dressurridning skal ha fått fire konkurransehester – som en del av oppgjøret.

