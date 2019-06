– DE TAR IKKE HINTENE: Det sier Trond Ivar Døvle etter lørdagens batalje på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Brødrekritikk mot dommer Døvle: – Han er ganske frekk

LERKENDAL (VG) (Rosenborg – Kristiansund 1-0) Brødreparet Dan Peter og Pål Erik Ulvestad liker ikke måten dommer Trond Ivar Døvle kommuniserer med spillerne på. Dommeren er glad for kritikken.

For andre kamp på to serierunder ble det rettet kritikk mot dommer Trond Ivar Døvles måte å kommunisere på.

– Han er ganske frekk med spillerne, det går ikke an å snakke med ham. Han svarer oss ganske krast, sier Kristiansunds midtbanespiller Pål Erik Ulvestad til VG etter kampen.

Han fikk gult kort etter å ha tatt «balletak» på Rosenborgs Djordje Denic, kvarteret ut i annenomgangen:

Forskjellsbehandling

– Kanskje hadde vi fått en annen respekt om vi hadde hatt en annen drakt. Men det er jo like ille begge veier. Men jeg skal ikke snakke mer om dommeren, sier Pål Erik Ulvestad.

Allerede i pause rettet broder og KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad kritikk mot dommer Døvle for en situasjon i etterkant av straffesparket rett før pause.

– Jeg prøver å ha en vanlig samtale, men vi får gi bindet til noen andre, for det fungerer ikke med ham dessverre, sa han til Eurosport.

– Jeg prøver å ha en vanlig samtale. Jeg har ikke sett den om igjen. Fra der jeg står virker taklingen (som ga RBK straffe) OK. Jeg føler vi får han Døvle litt mot oss, sier Ulvestad til VG etter kampen.

BLE FRUSTRERT: Dan Peter Ulvestad snakket på seg et gult kort fra dommer Trond Ivar Døvle. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– De tar ikke hintene

Dommer Trond Ivar Døvle er «glad» for at Ulvestad-brødrene sier han er frekk.

– Jeg skjønner godt hva de mener, og det er fordi jeg er klokkeklar og kjempetydelig, men de tar ikke hintene. På det gule kortet etter straffesparket, så sier jeg fra tre ganger. Jeg sier fra «nå må du gi deg, hvis ikke så gir jeg gult kort». Og så er jeg snill og ikke gir det. Så sier jeg det én gang, og så sier jeg det igjen etter den tredje gangen, sier Døvle.

– Når han ikke tar det hintet, skjønner jeg godt at han opplever meg som klar. Sånn sett er jeg glad for at jeg blir oppfattet på den måten, for da har jeg kommet frem med hintet, selv om jeg ikke når helt frem med dialogen – selv om jeg føler jeg prøver på det da.

Rosenborg-kaptein Mike Jensen er uenig med KBK-duoen.

– Jeg syns ikke at dommeren er frekk. Han gjør noen feil i dag, slik som alle fotballspillere, men jeg opplever ikke at han er vanskelig å kommunisere med, tvert imot. Det var mange ganger at jeg kjeftet litt på ham, og da syns jeg han var flink til å si «beklager, kanskje jeg tok feil». Det verste er når man ikke har dialog. Jeg liker når dommeren sier at han gjorde en feil, eller ikke så noe.

To ganger på to uker

Dette er andre gang på to serierunder at dommer Døvle får kritikk for måten han kommuniserer med spillerne på.

– Det er både kommunikasjonen med spillerne og avgjørelser begge veier. Vi klager ikke på dommeren vi, men han må ta mer kontroll på kampen. Han mister det helt. Jeg forventer mer, sa Ranheim-spiss Michael Karlsen til VG.

– Jeg opplever ikke noe spesielt. Jeg syns det er god kommunikasjon mellom meg og herr Karlsen, slik vi vanligvis har, svarte Døvle.

Publisert: 30.06.19 kl. 15:12