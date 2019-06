Fem eliteserielag røk ut av cupen onsdag. Vålerenga slapp inn fem mot 2. divisjonsklubben Bærum. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Kommentar

Cupkollapsene er et sykdomstegn: Antall lag må ned!

I seg selv kan en enkelt cupbombe være artig og sjarmerende. Men detonering over hele fjøla er faktisk krise for norsk toppfotball.

Rekk opp hånden den som synes at cup i Norge er skikkelig stas.

Noen hender vil nok kjapt komme opp i været, for eksempel i Tromsdalen eller i Sandvika og omegn, etter favorittraset vi så en onsdagskveld i juni.

Men om man forsøker å analysere situasjonen med et kjølig blikk, er det liten grunn til å veive ivrig med armene.

Det som fant sted er dessverre nok en indikator på at noe er alvorlig galt med nivået i toppen av norsk fotball.

les også Serieleder Molde knust av fylkesnabo Aalesund: – Hjertet skriker

Summen av følgende skal simpelthen ikke være mulig:

* Tromsdalen og Strømmen har til sammen spilt 22 kamper i Obosligaen, uten å vinne en eneste, men klarte altså å slå ut hver sin eliteserieklubb.

* Bærum ligger rundt midten i 2. divisjon, men scoret fem mål mot Vålerenga, mens nivå 3-klubb Fram Larvik hamlet opp med Strømsgodset. Selv om nivået til Aalesund imponerer så langt i år, er det like fullt oppsiktsvekkende at Molde, altså serielederen i Eliteserien, får fire i sekken av naboen.

Noe av forklaringen er nok at klubbene bak de beste er blitt bedre som følge av systemspissing, men det største problemet er åpenbart at nivået til klubbene som skal være best er for lavt.

les også Bærums bombemenn ønsker cupens fjerde runde utsatt: – De ler sikkert bare av oss

Derfor har landslagssjef Lars Lagerbäck all grunn til å ytre seg kritisk om nivået i Eliteserien, og enkelte eksperters indignerte utfall mot at han bruker ytringsfriheten sin er det vanskelig å forstå. Vi burde snakke mer, ikke mindre, om hva som er galt. Og det trengs en skikkelig idédugnad for å finne løsninger.

Det store spørsmålet, som dessverre ingen har noe fullstendig fasitsvar på, er hva som kan gjøres.

Mye er forsåvidt allerede satt i gang, og vi ser for eksempel lovende tegn til talentblomstring. Men selv om det heller ikke vil være noen «quick fix», er det viktig for fremtiden hvordan Erik Solérs arbeid med å få på plass radikale endringer i den øverste divisjonen blir mottatt.

les også Mannefall for eliteserielagene i cupens 3. runde: – Det er krise

For fem år siden nådde et initiativ fra Molde og Rosenborg om å redusere antall eliteserielag ikke frem, men nå trekker sportssjefen i Norsk toppfotball det frem igjen. Og det med god grunn.

Det er nemlig noe med at matching på høyest mulig nivå er spissende og utviklende, og vi har rett og slett ikke nok spillere som er gode nok til at en 16-lagsserie er det optimale. Grundige utredninger får vise om hvor mye det bør barberes, men hensyn til distriktspolitikk og lokale forhold bør ikke få trumfe behovet for å få de beste bedre.

Det er ingen menneskerett for enhver by av en viss størrelse å ha en klubb på øverste nivå.

Her må mentaliteten være «er du god nok, får du plass». Og da er det for eksempel interessant å høste lærdom fra omleggingen i Danmark.

De mindre klubbene som er videre i cupen skal selvsagt få nyte hvert sekund av reisen i 2019, og askeladd-faktoren vil alltid være en del av turneringens sjarm.

Men om norsk fotball skal utvikle seg, må faktisk Per og Pål være gode nok til å vinne de aller fleste slagene.

Publisert: 20.06.19 kl. 12:56