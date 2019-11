HØY LØNN: Nicklas Bendtner fra RBK-tiden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bendtner-lønn under RBK-tiden: 8,9 millioner kroner

Tidligere Rosenborg-spiller Nicklas Bendtner (31) står oppført med en inntekt på 8,9 millioner kroner det eneste året han var et helt år i trønderklubben. 15 Rosenborg-spillere hadde over to millioner kroner i inntekt i i 2018.

Det fremkommer av skattelisten som ble offentliggjort tirsdag morgen. På listen over RBK-spillere i 2018 har 15 spillere over to millioner kroner i inntekt.

Bendtner er nå tilbake i dansk fotball etter at FC Københavns norske trener Ståle Solbakken hentet dansken fra Rosenborg til den danske klubben i september.

Det var en stor overraskelse da den danske fotballstjernen, ble presentert som Rosenborg-spiller i mars 2017. Skattelistene for det året viste at dansken sto oppført med en inntekt på nesten 20 millioner kroner.

I 2018, da han var hele kalenderåret i RBK, står han oppført med en inntekt på 8,9 millioner kroner. Om det er bakt inn noen kommersielle inntekter i dette er uklart.

Bendtner har i boken «Begge sider», som han gir ut om sitt eget liv denne uken omtalt hans personlige Nike-avtale, som måtte skrotes da han gikk til Rosenborg, ettersom trønderklubben hadde en avtale med Adidas. Bendtner skriver at han da gikk til klubbledelen og sa at Adidas burde kjøpe ham fri fra Nike dersom han måtte spille med et annet skomerke. Det endte med at Bendtner ikke bare forholdt seg til klubbavtalen, men også fikk en personlig avtale med den tyske sportsgiganten.

Dansken fikk også en varm mottagelse i dansk fotball:

Bak Bendtner på inntektstoppen i RBK følger Mike Jensen med 6,4 millioner kroner og Tore Reginiussen med en inntekt på 4,1 millioner kroner.

Tidligere RBK-trener Kåre Ingebrigtsen står oppført med 4,8 millioner kroner.

Klubben kjempet om 200 millioner kroner tidligere i som

Bendtner kom til norsk fotball fra Nottingham Forest og engelsk fotball etter å ha spilt i blant annet Wolfsburg, Juventus og Arsenal gjennom karrieren.

– Jeg kan si at vi har godt lønnede spillere i Rosenborg i et godt år der vi har ei grunnlønn og prestasjonsrettede bonuser. 2017 var et godt fotballår der vi spilte inn penger og fordelte ganske mye ut til spillerne, sa RBK-leder Tove Moe Dyrhaug til TV2 da skattelistene var klare i fjor.

Hun avkreftet da at de ga Bendtner superlønn for å spille i norsk fotball.

Bendtner er denne uken aktuell med ny bok, der han blant annet gikk hardt ut mot flere spiller i Rosenborg, som han hevdet ønsket ham vekk fra klubben.

