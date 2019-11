OVERTIDSMÅL: Marius Lundemo blir så glad når han scorer på overtid. Foto: Ole Martin Wold

Helland med tordentale etter snuoperasjon: – Flaut det som foregår

TRONDHEIM/OSLO (VG) (Rosenborg-Bodø/Glimt 3–2) Da dommer Espen Eskås blåste for pause, buet og pep hjemmefansen mot Rosenborg-spillernes prestasjon. I den andre omgangen kom Pål André Helland inn – og snudde kampen for RBK. Så tente han til etter kampen.

– Det er deilig å vinne fotballkamper, åpnet Helland i intervjuet med Eurosport, før han fyrte løs:

– Noe må skje her i klubben og på tribunen. Det er faen meg 5000 folk her i dag. Noen må gå i seg selv, for det er flaut det som foregår. Det er sjukt pinlig. Alle og enhver jævel skal gå en runde med seg selv på de kontorene der, for nå er folk «pisse lei». Nå er de likegyldig, det er det verste som kan skje i en fotballklubb. Det er faen meg undergangen, det, sier Helland.

Han scoret både 2–2-målet og la assist da Marius Lundemo skjøt inn det vinnende 3–2-målet på overtid, via stolpe og inn fra omtrent 18 meter. Men det var ikke det som var hovedfokuset etter kampen.

– Hvem er det du tenker må gå i seg selv?

– Samtlige som er engasjert i den klubben her. Både spillere og ledere, sier Helland, og får støtte fra Gjermund Åsen:

– Helt enig. Vi har en venneflokk som har sesongkort her. De pleier å være på hver kamp, men de har begynt å bli likegyldige de også. De sitter heller hjemme og ser på TV. Forferdelig følelse for oss som er Rosenborg-ere og trøndere, sier Åsen.

Se tiraden her:

Snuoperasjonen skjedde foran et uvanlig tomt Lerkendal-publikum. Det hjalp heller ikke at Kjernen valgte å forlate stadion i protest etter at politiet pågrep en person for bruk av pyro.

Dermed fikk ikke store deler av Kjernen se at hjemmehelten Pål André Helland kom inn og blåste liv i Rosenborgs medaljehåp 17 minutter før slutt.

På overtid nådde dramatikken sitt klimaks, da Marius Lundemo, mot den nesten tomme Kjernen-tribunen, banket inn Hellands pasning via stanga.

– Det er Rosenborg-hjertet mitt som blør, og det varmer skikkelig at vi har heng. Vi bør være med og ha plasser i Europa neste år. Nå har jeg roet meg litt ned, så nå er jeg ikke så sint lenger, sier Helland smilende.

Hauge-show

På daværende tidspunkt ledet bortelaget 2–1, etter at Jens Petter Hauge nærmest på egen hånd hadde snudd kampen. Først fikk han straffespark etter 18 minutter, da dommer Espen Eskås mente at Tore Reginiussen felte Glimts venstreving. Reprisen viste at straffesparket så billig ut.

Unge Hauge fnøs av «regelen» om at den som felles ikke skal eksekutere, og rullet ballen i mål på selvfølgeligste vis.

Så, igjen, etter 33 minutter da Philip Zinckernagel passerte Birger Meling på yttersiden og slo et perfekt innlegg inn foran mål. Fra venstre kom Hauge stormende og stanget inn ledermålet.

«No går det på ræva» igjen

Kjernen svarte med å synge Terje Tyslands «No går det på ræva, no går det te hælvete med alt» for andre gang på fire dager, som mot Sporting på torsdag. Da lagene gikk til pause, var det til høylydt pipekonsert fra hjemmefansen.

Det var Rosenborg som kom best igang i kampen. Og før det var spilt ett minutt burde Gjermund Åsen ha ført hjemmelaget i ledelsen, men avslutningen med høyre fot fra fem meter, viste at Åsen verken er høyreving eller høyrebent.

Bodø/Glimt gikk rett i angrep, og Viktor Bonafice kunne ført nordlendingene i ledelsen, men Hansen reddet.

Lagene gjorde ingen forandringer ved pause, men da blikket ble flyttet opp mot Kjernen-tribunen var det vanskelig å ikke se eller høre at det der hadde skjedd en forandring.

Helland-straffe

25 minutter før slutt var det endelig klart for den ene spilleren alle hjemmefans ventet på; Pål André Helland fikk i oppgave å redde den trønderske medaljedrømmen.

Først var han nær ved å score fra kort hold. Så, åtte minutter etter innhoppet, fikset han straffe etter å ha blitt felt av tidligere Rosenborg-spiller Morten Konradsen.

Hvem som skulle ta straffe? Gjett én gang.

Helland tok seg god tid, og sendte keeper Ricardo Friedrich én vei, og ballen den andre. Feiringen bar ikke preg av annet enn ønske om å komme raskt i gang for å jakte flere mål.

Da kampen gikk mot uavgjort, dukket Marius Lundemo, hvem ellers, og banket inn seiersmålet via stanga.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 28 19 5 4 64 – 27 37 62 2 Bodø/Glimt 28 14 9 5 59 – 40 19 51 3 Odd 28 14 7 7 42 – 35 7 49 4 Rosenborg 28 13 9 6 48 – 37 11 48 5 Viking 28 12 7 9 48 – 39 9 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

