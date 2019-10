IKKE FORNØYD: Liverpool-manager Jürgen Klopp mener klubben allerede har et for tett kampprogram i desember. Foto: PAUL ELLIS / AFP / NTB SCANPIX

Klopp åpner for at Liverpool må trekke seg fra ligacupen

Liverpool-manager Jürgen Klopp sier Liverpool kan bli nødt til å trekke seg fra Ligacupen på grunn av det svært tette kampprogrammet i desember.

Etter en ellevill målfest, som til slutt endte 5–5, gikk Liverpool videre til kvartfinalen i ligacupen etter straffesparkkonkurranse mot Arsenal.

Det skaper hodebry for både arrangøren og ikke minst Liverpool-sjef Klopp.

På pressekonferansen etter kampen sa Klopp at på grunn av klubbens tette kampprogram vil det ikke bli lett å finne en dato for kvartfinalen, som i utgangspunktet skal spilles uken som starter 16. desember. Samme uke spiller Liverpool semifinale i VM for klubblag i Qatar.

– Klarer de ikke finne en passende dato for oss, kan vi ikke spille neste runde. Da vil laget som møter oss går videre, eller så kanskje de kan spille mot Arsenal, sa Klopp ifølge Liverpool Echo.

Fra før av skal Liverpool spille minst fem Premier League-kamper, én Champions League-kamp og potensielt to kamper i VM for klubblag i desember. Nå må de altså finne en dato for kvartfinalen i ligacupen.

– Jeg tror mange fra Premier League satt og så på TV, og håpet Arsenal skulle klare det. Beklager, fortsatte han.

Liverpools kamper i desember 4. desember: Everton (hjemme) 7 desember: Bournemouth (borte) 10. desember: Salzburg (borte) 14. desember: Watford (hjemme) 18. desember: Semifinale i VM for klubblag i Qatar 21. desember: Eventuell finale i VM for klubblag 21. desember: West Ham (hjemme, kan bli flyttet) 26. desember: Leicester (borte) 29. desember: Wolverhampton (hjemme)

Liverpool-sjefen påpeker at han ikke er bekymret for at klubben må trekke seg fra turneringen.

– Jeg er ikke bekymret, men noen andre burde være det. Det er ikke vi som har laget kampprogrammet. FIFA sier VM for klubblag skal spilles, og vi må stille opp. Det skal vi gjøre. Premier League sier vi må spille i Premier League, og åpenbart gjør vi det. Ligacupen, som vi spilte i dag, om de ikke finner en passende tid for oss, som ikke er klokken tre på natten julaften, spiller vi ikke. Den avgjørelsen må de ta.

Kvartfinalene trekkes torsdag morgen. Disse åtte lagene skal kjempe om tittelen: Leicester, Colchester, Everton, Manchester City, Oxford, Aston Villa, Liverpool og Manchester United.

