STRAFFEHELT: Niklas Sandberg (t.v) jubler sammen Kristoffer Velde, Martin Samuelsen og Kevin Krygård etter å ha satt inn 1–0 på straffe. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Samuelsen sendte Haugesund til cupfinale: – Driver en litt annen idrett

SKIEN (VG) (Odd - Haugesund 0–3) Martin Samuelsen (22) skaffet straffespark og scoret ett mål da FK Haugesund viste dødelig effektivitet i Skien og tok seg til sin første cupfinale på 12 år.

Først skaffet 22-åringen straffesparket som Niklas Sandberg satte sikkert i mål bak Sondre Rossbach.

Deretter satte Samuelsen selv inn 2–0 i Skien syv minutter før full tid, før Sondre Tronstad driblet seg gjennom Odd-forsvaret og satte inn kampens siste scoring i siste ordinære spilleminutt.

FK Haugesund er klare for cupfinale for første gang siden 2007 og den andre finalen i klubbens historie.

Dermed er det duket for et ekte Rogalands-derby mot Viking på Ullevaal andre søndag i advent.

– Jeg har vært i to andre semifinaler og tapt. Da blir det godt å få reise til Ullevaal å få være med på en fest, sier Haugesund-kaptein Christian Grindheim til NRK.

AVSLUTTET KVELDEN: Sondre Tronstad feirer etter å ha satt inn 3–0-scoringen for Haugesund i Skien. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Advarte mot Samuelsen

Det var et fullsatt Skagerak Arena som ventet lagene da Odd for første gang på over fire år fikk være verter i en cupkamp.

Allerede før seks minutter var passert, reiste hjemmepublikummet seg fra setene da Tobias Lauritsen plutselig kom alene med FKH-keeper Helge Sandvik.

Fra skrått hold satte Børven-erstatteren avslutningen i nettveggen.

FKH slet med å skape de virkelig store sjansene før sidebyttet og spiss Samuelsen var lite involvert i den første omgangen.

Men allerede før kampstart advarte Odd-trener Dag-Eilev Fagermo mot 22-åringen.

– Vi må passe litt på Martin Samuelsen. Han har vært imponerende i høst, sa Fagermo til NRK før kampstart.

– Han driver en litt annen idrett når han får det til, fastslår Christian Grindheim med fasit i hånd.

Tre minutter ut i andre omgang viste 22-åringen hvorfor.

Samuelsen satte fart inn i sekstenmeteren og utfordret Semb Berge. Midtstopperen bommet med taklingen og la 22-åringen i bakken.

Dommer Hansen pekte på straffemerket og Sandberg satte sikkert inn 1–0 bak Rossbach.

Sandvik reddet FKH

Fagermo etterlyste tempo og intensitet i intervjuet med NRK i pausen.

Kanskje var det baklengsmålet som trengtes for å sette fart på Odd, for fra 50 minutter og ut nærmest bombaderte hjemmelaget Helge Sandvik i FKH-målet.

REDDET OG REDDET: Haugesund-keeper Helge Sandvik holdt unna da Odd- Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Vebjørn Hoff fikk heade fritt etter 53 minutter. Sandvik måtte ut i full strekk for å stoppe forsøket.

Fire minutter senere ble Nordkvelle spilt fri inne i sekstenmeteren, men igjen var FKH-burvokteren god da han gjorde seg stor og stoppet avslutningen fra midtbanespilleren.

Nordkvelle fikk en ny god mulighet ti minutter senere med hodet. Sandvik stod på rett plass og fanget avslutningen fra 34-åringen.

Og mens lagkamerat Sandvik holdt rent bakover, tok Samuelsen sjansen igjen.

Fredrik Semb Berge rotet bort ballen på egen halvdel til 22-åringen som satte fart innover i banen.

Fra rundt 16 meter satte Samuelsen ballen knallhardt nede i det nærmeste hjørnet bak Rossbach.

I 90. minutt vartet midtbanesjef Sondre Tronstad opp med en strålende soloprestasjon for å avslutte kvelden.

Den sentrale midtbanespilleren tok med seg ballen fra cornerflagget, lurte to Odd-spillere og satte ballen forbi keeper fra kort hold.

