Fra ballgutt til cuphelt: Samuelsen sendte FKH til cupfinale

SKIEN (VG) (Odd - Haugesund 0–3) For 12 år siden var Martin Samuelsen (22) ballgutt da Haugesund slo Odd i semifinalen og tok seg til cupfinale. Torsdag kveld var 22-åringen sterkt delaktig i å sende FKH tilbake til Ullevaal.

Først skaffet 22-åringen straffesparket som Niklas Sandberg satte sikkert i mål bak Sondre Rossbach.

Deretter satte Samuelsen selv inn 2–0 i Skien syv minutter før full tid, før Sondre Tronstad driblet seg gjennom Odd-forsvaret og satte inn kampens tredje scoring i siste ordinære spilleminutt.

FK Haugesund er klare for cupfinale for første gang siden 2007 og den andre finalen i klubbens historie.

Dermed er det duket for et ekte Rogalands-derby mot Viking på Ullevaal andre søndag i advent.

– Jeg husker at jeg selv satt på Ullevaal og så laget mitt tape (i 2007). Så nå går vi for å gjøre opp for det, og ta gullet hjem til Haugesund, gliser Samuelsen til VG etter kampslutt.

Lagkameratene og trener Jostein Grindhaug var fulle av rosende ord til 22-åringen etter 3–0-seieren i Skien.

– Han driver en litt annen idrett når han får det til, sier Christian Grindheim.

– Han tar for seg forsvaret og tar dem med på tur. I dag får han virkelig betalt for det, sier treneren.

– Martin har noen enorme kvaliteter. Når han bruker de riktig, så er han en fantastisk fotballspiller. Vi er heldige som har ham, følger keeper Sandvik opp.

Ballgutt i 2007 – målscorer i 2019

For 12 år siden satt lille Martin Samuelsen på sidelinjen som ballgutt da FK Haugesund slo nettopp Odd i semifinalen.

– Jeg hadde perfekt vinkel på det innoverskrudde innlegget som Rodolfo Rodriguez headet i mål, sier han i et intervju med Haugesunds Avis.

Deretter satt han på tribunen på Ullevaal og så favorittlaget tape 0–2 mot LSK i finalen.

Tolv år senere var 22-åringen sterkt delaktig i at FKH igjen tok seg til finale. Denne gangen vil han bidra til at Kongepokalen blir med hjem til Haugesund andre søndag i advent.

– Det er noe jeg kanskje kun får oppleve én gang i karrieren. Det er noe av det største du kan oppleve som fotballspiller. Å få gjøre det min klubb, klubben fra byen min, det blir ikke så mye større enn det, sier han.

Advarte mot Samuelsen

Det var et fullsatt Skagerak Arena som ventet lagene da Odd for første gang på over fire år fikk være verter i en cupkamp etter 18 strake bortekamper i turneringen.

Tobias Lauritsen kunne, og burde kanskje, sendt Odd i ledelsen allerede før seks minutter var spilt da han kom alene med FKH-keeper Helge Sandvik, men Børven-erstatteren avsluttet i nettveggen fra skrått hold.

Før kampstart advarte Dag-Eilev Fagermo mot en av gjestenes angripere til NRK.

– Vi må passe litt på Martin Samuelsen. Han har vært imponerende i høst, sa Fagermo til NRK før kampstart.

Tre minutter ut i andre omgang viste 22-åringen hvorfor.

Samuelsen satte fart inn i sekstenmeteren og utfordret Semb Berge. Midtstopperen bommet med taklingen og la 22-åringen i bakken.

Dommer Hansen pekte på straffemerket og Sandberg satte sikkert inn 1–0 bak Rossbach.

STRAFFEHELT: Niklas Sandberg (t.v) jubler sammen Kristoffer Velde, Martin Samuelsen og Kevin Krygård etter å ha satt inn 1–0 på straffe. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Sandvik reddet FKH

Odd satte inn et enormt trykk mot gjestenes bur etter baklengsmålet, men FKH-keeper Helge Sandvik hadde en strålende dag på jobben.

Tre ganger reddet han mesterlig forsøk fra Vebjørn Hoff og Fredrik Nordkvelle utover i den andre omgangen.

Og mens keeperen holdt rent bakover, tok Samuelsen sjansen igjen.

REDDET OG REDDET: Haugesund-keeper Helge Sandvik holdt unna da Odd- Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Fredrik Semb Berge rotet bort ballen på egen halvdel til 22-åringen som satte fart innover i banen og satte ballen knallhardt nede i det nærmeste hjørnet bak Rossbach.

Og i det 90. minutt satte Sondre Tronstad kronen på verket med en strålende soloprestasjon.

Midtbanesjefen tok med seg ballen fra cornerlfagget, lurte to Odd-spillere og satte ballen forbi keeper fra kort hold.

Publisert: 31.10.19 kl. 21:48 Oppdatert: 31.10.19 kl. 23:14







