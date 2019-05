NY TID: Aaron Ramsey drar etter 11 år i Arsenal. Neste sesong må Unai Emery stole på andre enn waliseren. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Forventer endringer i sommer: – Arsenal er milevis unna

Arsenals stjernefarvel gir fansen håp om at manager Unai Emery vil rydde opp i stallen - i forsøk på å tette litt av gapet til Manchester City og Liverpool.

– Til en viss grad forventer jeg at det skal ryddes opp i troppen nå, og det er mange man kan kvitte seg med, sier Morten Ruud Irgens, ansvarlig redaktør for supportersiden Gunners.no.

Det er allerede klart at tre profilerte spillere er ferdig i klubben. Aaron Ramsey drar til Juventus etter elleve år i klubben, Petr Cech legger opp og Danny Welbeck får ikke ny kontrakt.

Telegraphs Sam Dean skriver at disse avskjedene markerer starten på at Emery vil endre stallen i stor grad. The Times’ Henry Winter mener Emery trenger tid, støtte og penger fra Arsenal-eierne.

– Vi har ventet i mange år på en skikkelig opprydning. Men det er ikke bare-bare. Med syv-åtte spillere ut, da trengs det også syv-åtte spillere inn. Og det er ikke så lett uten store midler, sier Irgens.

Jager Champions League

I britisk presse spekuleres det i at flere spillere, som for eksempel Mesut Özil, Carl Jenkinson, Shkodran Mustafi og Stephan Lichtsteiner, kan være borte fra Arsenal når høsten kommer.

– Det blir spennende å se hva som skjer. De har ikke mye penger. Da blir jobben til Emery vanskelig. Det er mangler i laget, uten tvil. Jeg tror Emery har ett mye klarere bilde av hvem han vil ha med videre nå enn sist sommer, så litt vil skje, sier Kasper Wikestad, TV 2-kommentator.

Arsenal ser ut til å måtte vinne Europa League for å klare neste års Champions League. Engelskmennene har med seg 3–1-ledelse til semifinalereturen mot Valencia på Mestalla.

Langt bak topp to

Om det blir turneringsseier er Ruud Irgens og Wikestad enige om at sesongen har vært vellykket for Emery.

– Det har ikke vært lett å ta over etter Arsène Wenger som var der i 22 år. Emery kom til en spillertropp som åpenbart ikke har fungert. Vi er milevis unna Liverpool og City. Sesongen 2020/21 kan vi håpe at vi nærmer oss, men nå er vi så langt unna at det er fjernt, sier Irgens.

– Å kjempe om ligagull er fjernt for Arsenal enn så lenge. Det virker fjernt for alle utenom Liverpool og City. Topp fire må være målet til Arsenal. De er ikke noe dårligere stelt enn Chelsea og Manchester United, sier Wikestad.

Irgens håper at Emery vil få mer sving på Arsenal-laget med suksessfulle overganger i sommer.

– Vi har slitt offensivt. Det går ikke helt på skinner. Det har blitt brukt forskjellige formasjoner. Det virker ikke helt klart hvordan Emery vil at laget skal spille ennå, sier Ruud Irgens.

