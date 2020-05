KLARE FOR KAMP: Regjerende seriemester LSK Kvinner får snart muligheten til å starte opp med en ny sesong. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Toppserien får 1,1 millioner kroner i måneden – ny seriestart vedtatt

Toppserien får 1,1 millioner kroner i måneden i støtte for å kunne følge NFFs treningsprotokoll. Nå er det vedtatt at ny seriestart er satt til 11. juli.

– Vi må berømme NFF for en god prossess og at vi har blitt lyttet til i dette. Det har blitt et spleiselag mellom forbundet og oss, men det er løsning vi er veldig glade for å ha fått på plass så langt, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner, til VG.

Sammen med Norges Fotballforbund har de blitt enige om en finansieringsordning som gir toppserieklubbene totalt i overkant av 1,1 millioner kroner i måneden for å kunne etterleve treningsprotokollen og skaffe tilstrekkelig med medisinsk tilrettelegging under kamper.

– Det har vært en veldig grei prossess og et par møter. Vi kunne formidle dette til klubbene i Toppserien på et møte i går kveld, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF, til VG.

Finansieringsordningen skal sørge for at 53 spillere i Toppserien skal kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste og 101 studenter må få en tilrettelagt hverdag.

DAGLIG LEDER TOPPFOTBALL KVINNER: Hege Jørgensen. Foto: Helge Mikalsen

Jørgensen og Bjerketvedt bekrefter at ordningen er kommet til som et spleiselag mellom NFF og Toppfotball kvinner der forbundet dekker 80 prosent og Toppfotball Kvinner de resterende 20.

– Det er først og fremst gjennom omprioritering av midler vi har klart dette. Det har ikke vært mulig å finne nye økonomiske midler til dette, men vi har klart å omprioritere, sier Bjerketvedt.

Vedtatt seriestart 11. juli – sluttspillet ryker

Nå er planen at toppserieklubbene, sammen med klubbene i OBOS-ligaen for herrer, skal starte med treninger tre til fire uker etter Eliteserien.

I tillegg til finansieringsordrningen, vedtok også forbundsstyret i NFF tirsdag kveld en ny terminliste som innebærer at Toppserien skal starte 11. juli.

– Det skal gjøres en vurdering om det er mulig med tidligere oppstart, at det lar seg gjøre for klubbene. Samtidig kan det være lurt å avvente litt å se hvilke erfaringer de gjør seg i Eliteserien, som skal i gang nå, sier Jørgensen til VG.

Det er bestemt at det skal spilles dobbel serie i Toppserien og 1. divisjon.

Sluttspillet ryker, dermed blir det vanlig opp- og nedrykk. Det betyr at nummer 10 i Toppserien rykker direkte ned, vinneren av 1. divisjon rykker opp, mens det skal spilles kvalifisering mellom 9. plass i Toppserien og laget som tar 2. plass i 1. divisjon.

– Fortsatt et puslespill

Men før klubbene kan starte opp med treninger og kamper, er det flere ting som må løses.

– Det er fortsatt et puslespill som må legges og vi må få klartgjort det raskt, sier kvinnefotballederen.

Nå jobbes det med å få til ordninger der spillere som jobber ved siden av fotballen kan «kjøpes fri» fra sine sivile jobber og de må få tillatelse til å holde spillere som studere i karantene.

Madeleine Giske, daglig leder i Sandviken, er glad for at ordningen er på plass, men tilføyer at det fremdeles er ting som må løses.

– Vi har noen som er i samfunnskritiske jobber og det er flere som vanligvis tar kollektivtransport til trening fordi de ikke har bil. Det er flere ting vi må løse her, sier Giske til VG.

– Vi jobber med dette og det er ikke helt avklart, men vi sikter oss inn mot en oppstart med kamper 11. juli og håper vi skal få det til.

Publisert: 13.05.20 kl. 10:47 Oppdatert: 13.05.20 kl. 15:33

