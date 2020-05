KLARE FOR KAMP: Regjerende seriemester LSK Kvinner får snart muligheten til å starte opp med en ny sesong. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Toppserie-finansieringen i boks – får 1,1 million kroner i måneden

Norges Fotballforbund og Toppfotball Kvinner har blitt enige om en finansieringsordning som gjør at spillerne i Toppserien kan følge treningsprotokollen og starte med både kontakttrening og kamper.

Generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt bekrefter til VG at finansieringsordningen for å sette i gang Toppserien er klar og at det ble vedtatt i et forbundsstyremøte i NFF tirsdag kveld.

– Det har vært en veldig grei prossess og et par møter. Vi kunne formidle dette til klubbene i Toppserien på et møte i går kveld, sier Bjerketvedt til VG.

Finansieringsordningen sørger for at Toppserieklubbene samlet får i overkant av 1,1 million kroner i måneden for å kunne etterleve treningsprotokollen og skaffe tilstrekkelig med medisinsk tilrettelegging under kamper.

– Vi må berømme NFF for en god prossess og at vi har blitt lyttet til i dette. Det har blitt et spleiselag mellom forbundet og oss, men det er løsning vi er veldig glade for å ha fått på plass så langt, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner, til VG.

Finansieringsordningen skal sørge for at 53 spillere i Toppserien skal kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste og 101 studenter må få en tilrettelagt hverdag.

– Det er gledelig at vi har fått på plass rammene som skal til for å forsøke å starte Toppserien. Det er flere ting enn de økonomiske rammene som må til for å få til dette, men dette er et veldig godt utgangspunkt, sier Jørgensen.

Nå håper hun at de kan få til ordninger der spillere i jobb kan «frikjøpes» fra dette i denne perioden og at de får lov til å holde studerende spillere i karantene.

– Det er fortsatt et puslespill som må legges og vi må få klartgjort det raskt, sier kvinnefotballederen.

Finansieringsordningen er gjort ved gjennom både omprioritering av midler i NFF og ved at Toppfotball Kvinner tar en liten andel av kostnadene selv.

NFF dekker 80 prosent av ordningen, mens Toppfotball Kvinner tar de resterende 20 prosentene.

– Det er først og fremst gjennom omprioritering av midler vi har klart dette. Det har ikke vært mulig å finne nye økonomiske midler til dette, men vi har klart å omprioritere, sier Bjerketvedt.

– Dermed har vi klart å få til direkte finansiering for at Toppserien kan etterleve treningsprotokollen og etter hvert starte med kamper.

Planen er at Toppserien og OBOS-ligaen vil starte opp med treninger og kamper omlag tre til fire uker etter Eliteserien.

– Nå blir det tre-fire uker med trening og forberedelser for Eliteserien før planen er at OBOS-ligaen og Toppserien skal starte opp med tilsvarende opplegg, sier Bjerketvedt.

Jørgensen i Toppfotball Kvinner sa til VG 9. mai at 11. juli har pekt seg ut som en oppstartsdato for Toppserien.

Det må også finnes en løsning på hvordan Toppserien skal spilles. Det blir trolig dobbel serie, mens sluttspillet ser ut til å gå i vasken.

Publisert: 13.05.20 kl. 10:47

