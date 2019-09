TIL SEMIFINALE: Ranheims målscorer Michael Karlsen og Torbjørn Lysaker Heggem jubler etter 1–0 scoringen mot Fram Larvik. Jone Rugland (t.v.) er ikke like glad. Foto: Ned Alley

To mål på tre minutter ødela cupdrømmen for Fram

TRONDHEIM (VG) (Ranheim – Fram Larvik 3–0) Askeladden Fram Larvik hang godt med i førti minutter. Så sto en tankspiss fra Tiller og en kaptein fra Alta fram, og sendte Ranheim til semifinale for første gang på 66 år.

Erik Eikebrokk

Fram Larvik hadde alt å vinne og ingenting å tape mot storfavoritt Ranheim. Og fra start av var det lite som tydet på at det er to divisjoners forskjell på bortelaget fra Larvik og hjemmelaget fra Trondheim.

Bortelaget gikk offensivt ut i 4–4–2-formasjon, og hadde vel så mye godt spill som hjemmelaget. Sakte, men sikkert ble bortelaget presset lengre og lenger bak i banen, og ble i perioder tvunget ned i 5–4–1-formasjon. Da ble veien til Ranheim-målet lang.

Scoret to på tre

Bortelaget så ut til å holde ut til pause, men så – i det 41. minutt – glapp det for de hvite.

Høyreback Øyvind Alseth kom seg til linjen og fikk slått inn foran mål. Fra tre meter er det få – uansett nivå i Norge – som slår Michael Karlsen. Tøffingen fra Tiller headet den forløsende scoringen i mål på det som var storfavorittens første store sjanse i kampen.

Mindre enn to minutter senere var kampen punktert.

Keepertabbe

Ranheim fikk frispark fra tyve meter. Kaptein Mads Reginiussen så ut til å være i tvil om han skulle skyte eller slå inn. Nordlendingen valgte det siste.

Skuddet var slapt og langt fra velplassert, men fikk en lei sprett rett foran Fram-keeper Kenneth Stenild Nielsen. Ballen gikk mellom både armer og bein, og dermed 2–0 rett før pause.

Det var mye mer enn det hjemmelaget hadde fortjent.

Bortelaget så likevel ut til å være fortapt, og gikk offensivt ut i andre omgang. Det førte dessverre til store rom å kontre i for Ranheim, som ikke kastet bort muligheten.

Bare nesten

61 minutter var spilt da høyreving Vegard Erlien kom seg til dødlinjen, på høyre. Foran mål sto vingkollega Ola Solbakken merkelig alene, og bredsidet ballen enkelt i mål.

Bortelaget gikk rett i angrep, og Fram-spiss Jone Rugland fikk kjempetreff med venstresleggen. Ballen smalt i tverrligger og ut. Det var det nærmeste bortelaget kom scoring.

Dermed er Ranheim klar for semifinale i norgesmesterskapet for første gang siden 1953. Da tapte trønderne for Lillestrøm.

Publisert: 25.09.19 kl. 19:51