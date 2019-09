Cupeventyret over for Fram: – Det var like før jeg begynte å grine

TRONDHEIM (VG) (Ranheim – Fram Larvik 3–0) Askeladden Fram Larvik hang godt med i førti minutter. Så sto en tankspiss fra Tiller og en kaptein fra Alta fram, og sendte Ranheim til semifinale for første gang på 66 år.

Erik Eikebrokk

Oppdatert nå nettopp







– Det har vært et eventyr. Det er mitt sjette år i Fram, og det var stort og rørende å gå inn på matta og se alle supporterne. Det var like før jeg begynte å grine, sier Frams danske keeper Kenneth Stenild Nielsen, til VG.

På stillingen 1–0 til Ranheim, foran over hundre bortesupportere, glapp keeperen Mads Reginiussens slappe frispark og mistet ballen i mål.

– Ballen spretter, men det skal ikke skje, men sånn er det i fotball. Når keeperen gjør feil resulterer det ofte i mål. Jeg syns jeg reiser meg og spiller en bra kamp etterpå. Shit happens, sier en smilende Nielsen.

TIL SEMIFINALE: Ranheims målscorer Michael Karlsen og Torbjørn Lysaker Heggem jubler etter 1–0 scoringen mot Fram Larvik. Jone Rugland (t.v.) er ikke like glad. Foto: Ned Alley

– Superstolt

Smilende og fornøyd, fordi askeladdene fra Larvik ga eliteserieklubben Ranheim kamp nesten til døra.

– Jeg står her og smiler etter kampen, og vi er veldig godt fornøyde med vår prestasjon. Vi spilte tidvis like godt som Ranheim, og hadde muligheten til å redusere til 1-2 i starten av andre omgang. Da kunne kampen endret seg fullstendig, sier Nielsen.

På hjemmelagets andre sjanse i kampen, stanget Ranheims tankspiss Michael Karlsen, inn ledermålet fire minutter før pause.

– Førsteomgangen er grei. Vi møter et lag som står på og gjør det vanskelig for oss. Vi trykker dem bra i perioder, og heldigvis får vi to mål før pause. Første omgang er vi fornøyd med, men andre omgang var ikke mye å skryte av, sier Karlsen.

«En liten en»

Fram Larvik hadde alt å vinne og ingenting å tape mot storfavoritt Ranheim. Og fra start av var det lite som tydet på at det er to divisjoners forskjell på bortelaget fra Larvik og hjemmelaget fra Trondheim.

– Vi fikk vist oss frem på en veldig bra måte. Vi måtte ha flaks og marginer, og så ble det litt motsatt i dag. Og da går vi ikke videre. Vi stod bra i førti minutter, men så fikk vi to mål imot rett før pause, sier Fram-trener Roger Iversen.

– Folk sitter i garderoben med et smil om munnen, selv om det er litt skuffelse også. Vi er en liten andredivisjonsklubb nesten uten økonomi. Vi skal være superstolte. Turen hjem blir fin, og det blir kanskje en liten en på flyplassen, sier Nielsen.

Bare nesten

Bortelaget åpnet andre omgang best, og var nærmere redusering enn Ranheim var 3–0.

– Vi visste at Ranheim har sluppet inn mange mål i andre omgang i år, så vi venta egentlig på at muligheten skulle komme, sier Iversen.

– Er det litt bittert?

– Vi kan ikke være bitre, det er ikke mulig. Hvem i alle verden hadde sett den komme at vi skulle spille kvartfinale i cupen, da vi starta opp i januar. Helt nytt lag, ny trener. En klubb som var litt nede i fjor. Da går det ikke an å være bitter. Det er ikke mulig. Vi er happy, sier Iversen.

66 år siden sist

61 minutter var spilt da Ranheims høyreving Vegard Erlien kom seg til dødlinja. Foran mål sto vingkollega Ola Solbakken alene, og bredsidet ballen i mål. Bortelaget stormet rett i angrep, og Fram-spiss Jone Rugland fikk kjempetreff med venstreslegga. Ballen smalt i tverrligger og ut. Dét var det nærmeste bortelaget kom scoring.

– Vi visste at det skulle mye til å levere en trolldomsprestasjon, for det krever mye å få til det i slike kamper. Jeg syns vi maler på og gjorde oss fortjent til scoring rett før pause. Nå trenger vi å vinne én kamp til, så er vi i cupfinalen på Ullevaal, sier Ranheim-trener Svein Maalen.

– Og med én seier etter det er dere klare for Europacup?

– Den får du meg ikke ut på, sier en godt fornøyd trener.

Ranheim er klare for semifinale i norgesmesterskapet for første gang siden 1953. Da tapte trønderne for Lillestrøm.

Publisert: 25.09.19 kl. 19:51 Oppdatert: 25.09.19 kl. 20:58