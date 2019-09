Avis: Liverpool kan bli kastet ut av ligacupen

Ifølge nettavisen The Athletic risikerer Liverpool å bli kastet ut av ligacupen, fordi de har brukt en ikke spilleberettiget spiller mot MK Dons onsdag.

The Athletics Liverpool-kjenner James Pearce skriver at English Football League har startet en granskning etter at en av spillerne som Liverpool brukte mot MK Dons ikke skal ha oppfylt kriteriene for å delta i turneringen.

– Klubben er klar over et potensielt administrativt spørsmål knyttet til en av spillerne våre, skriver Liverpool FC i en uttalelse.

– Vi samarbeider med relevante myndigheter for å finne fakta i saken og vil ikke komme med noen ytterligere kommentarer før denne prosessen er fullført.

The Athletic skriver ingenting om hvilken spiller det handler om. Avisen skriver at det er bevist at Liverpool har brutt reglene, men det spørs om dette skal straffes med noe så hardt som å kaste klubben ut av turneringen.

Jürgen Klopp gjorde elleve endringer på laget til kampen mot MK Dons. Liverpool vant 2–0 etter mål av James Milner og Ki-Jana Hoever. Det var en rekke mindre kjente navn i lagoppstillingen.

Sunderland fikk bot, men slapp poengstraff da de brukte spissen Ji Dong-Won uten at han var spilleberettiget i Premier League. De fikk også bot for å ha brukt ham i ligacupen - mot nettopp MK Dons i august 2013. Men den gang ble det oppdaget flere måneder etterpå hva som hadde skjedd.

Real Madrid ble kastet ut av den spanske cupen i 2015 fordi de brukte Denis Tsjerysjev, som hadde vært på utlån i Villarreal sesongen før og fått en utestengning for gule kort - som ikke var sonet.

I tilfellet Ji skal det ha handlet om at Sunderland ikke visste at de måtte søke om en ny tillatelse til sørkoreaneren for spill i England - etter at han hadde vært på utlån til tyske Augsburg.

Liverpools motstander i fjerde runde er Arsenal.

