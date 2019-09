JOBBET SAMMEN: Martin Ødegaard hadde Zinédine Zidane som trener i Castilla. Nå nærmer nordmannen seg kanskje en gjenforening med den franske legenden i Real Madrid. Foto: AFP / EPA

Zidane-biograf: – Han var redd Ødegaard ville bli ødelagt

MADRID (VG) Real Madrid-trener Zinédine Zidane (47) skal ha vært misfornøyd med treningshverdagen til Martin Ødegaard (20) etter overgangen som 16-åring, forteller journalisten som kjenner den franske legenden aller best.

Frédéric Hermel har dekket Real Madrid i flere tiår og har nettopp fullført arbeidet med Zidanes biografi, som kommer ut på fransk i november. Den franske journalisten har tette forbindelser til både Real Madrid-treneren, president Florentino Pérez samt flere sentrale skikkelser i klubben der Ødegaard er under kontrakt frem til sommeren 2023.

– Det jeg vet, er at Zidane liker veldig godt kvalitetene til Ødegaard, men da han var trenerens hans i Castilla så han på ham som et barn, en liten gutt. Han har alltid ønsket å beskytte ham. Noen ganger satte han ham på benken fordi det var for mye oppmerksomhet rundt ham. Det var for mye press. Han var redd for at Ødegaard ville bli ødelagt, sier Hermel til VG, sittende foran i presserommet på Real Madrids storslagne og solfylte treningsanlegg i Valdebebas, like ved flyplassen Barajas utenfor Madrid.

Zidane var Ødegaards trener i ett år, fra januar 2015 til januar 2016, da franskmannen ble forfremmet til hovedtrener for førstelaget. På denne tiden trente drammenseren stort sett med klubbens førstelag, men spilte kamper for annetlaget. Dette var en praksis Zidane skal ha vært lite fornøyd med.

– Han kom og ble fremstilt som den nye Maradona. Det var ikke mulig. Han var 16 år og trente med Cristiano Ronaldo. Han måtte ned på jorden igjen. Zidane beskyttet ham. Det kan ha virket som nådeløse beslutninger mot Ødegaard, men det var for å beskytte ham, sier Hermel.

TETT PÅ ZIDANE: Frédéric Hermel har skrevet biografien til Zinédine Zidane. Her sitter han og venter på at Real Madrid-treneren skal dukke opp på pressekonferansen før lørdagens Madrid-derby mot Atlético. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Han mener Zidane var storfornøyd med Ødegaards beslutning om ikke å være med på sommerens sesongoppkjøring og i stedet finne en klubb tidlig der han kunne få en stabil hverdag å utvikle seg i. Siden har nordmannen blomstret for fullt i Real Sociedad, med to mål, én målgivende pasning og enorme mengder ros i spanske medier.

– Det er akkurat dette Zidane ønsket da Ødegaard var i Castilla og samtidig trente med førstelaget: at han skulle finne seg et sted der han virkelig kunne bli en del av en gruppe, sier Hermel etter at Ødegaard leverte denne pasningen mot Alavés torsdag:

– Tror du han har Ødegaard i bakhodet nå?

– Nei, nei. Zidane tenker bare på neste kamp. Han bryr seg ikke om Ødegaard nå. I Real Madrid handler alt om neste dag. Han følger selvfølgelig med på utviklingen til Ødegaard, men han tenker ikke på hva han skal gjøre med ham neste år.

– Hvordan har inntrykket av Ødegaard endret seg i Madrid?

– Her har de inntrykk av at Ødegaards innstilling har endret seg. I folks øyne har han gått fra et lunefullt barn til en spiller som begynner å bli et sluttprodukt.

Marca hevdet lørdag at det er sannsynlig at Real Madrid vil hente tilbake Ødegaard allerede til sommeren, selv om det i utgangspunktet er en enighet om at han skal være i Real Sociedad i to sesonger.

– Det er umulig å svare på det spørsmålet. Ingen i Real Madrid vet det. Det kommer an på hvordan sesongen går. Men systemet i klubben følger ham minutt for minutt. Selv om Zidane ikke gjør det, gjør noen andre i den sportslige ledelsen det veldig tett, sier Hermel.

Søndag får Ødegaard en ny mulighet til å imponere gigantklubben. Da spiller hans Real Sociedad borte mot Sevilla. Avspark er klokken 21.00, kampen vises på TV 2 Sport Premium og Strive og kan følges i VG Live.

