Gulbrandsens brannfakkel: – Nivået på de fleste jentelag er altfor dårlig

På Abildsø i Oslo forbereder en entusiastisk Solveig Gulbrandsen 8-åringer fra Oppegård til kamp, men hun mener norsk fotball ikke tar godt nok vare på jenter i ung alder.

Gulbrandsen omtaler sine tanker som «en brannfakkel», men fastslår at det bør gjøres «noe seriøst» med treningskulturen rundt jentelagene.

– Nivået på de fleste jentelag er altfor dårlig, men med små grep kan det bli veldig mye bedre. Det er for mange jenter som er redd for ballen og ikke behersker det tekniske. Det er ingen grunn til at jenter på 10 år ikke kan være like gode som jevnaldrende gutter, sier 38-åringen med 183 landskamper.

– Da har ikke de fysiske forskjellene slått inn. Teknisk og motorisk skal jenter kunne være like gode, men isteden er det stor forskjell allerede i den alderen. Allerede der har mange jenter falt litt av, mener Gulbrandsen, mester i Sydney-OL i 2000, det siste norske gullet.

Mot de beste i verden blir det stadig tøffere: Norge har ikke vært med i OL siden 2008, og i VM er semifinalen i 2007 den beste plasseringen i dette århundret.

DET SISTE GULLET: De norske fotballjentene var i mange år blant de beste i verden. Her jubler de for det siste gullet, i OL i Sydney. Fra venstre en 19 år gammel Solveig Gulbrandsen, Hege Riise, Gro Espeseth, Brit Sandaune, Bente Nordy og Gøril Kringen. Foto: Tore Berntsen/VG

– Jeg vil at det skal skapes en kultur der det er aksept for å samle de beste på treninger. De som vil bli gode må få sjansen til det. Da bør de spille sammen med de som er på det samme nivå.

– Vi må se bort i fra alder, kjønn og det må samarbeides på tvers av klubber. Men det er ikke så lett å få til. Det kan fort bli klager og motstand fra foreldre. Det er liksom ikke greit å samle dem før de er 14–15 år. Men da er det ofte for sent, mener kvinnen som gjennom en lang karriere spilte for Kolbotn, Stabæk, FC Gold Pride (USA) og Vålerenga.

Hun er nå i trenerteamet til Kolbotns lag i Toppserien og fotballtrener for jenter på Wang Toppidrett, men har permisjon fra Wang for å være fotballekspert på TV2. I tillegg er hun med som trener for lagene til datteren på åtte år og sønnen på 13 i Oppegård IL.

Gulbrandsen peker på hvordan det satses fra ung alder i flere av nasjonene som har hatt stor fremgang og utvikling de siste årene, særlig i USA.

– Dette er nok en brannfakkel og flertallet er nok uenig, men noen må snakke for de fotballjentene som virkelig har lyst til å bli gode. På dette nivået er lagene som oftest foreldrestyrt. Det er opplest og vedtatt at mange jenter spiller fotball på grunn av det sosiale. Fotballen blir et samlingspunkt for venner og kun det, sier hun.

PÅDRIVER: Solveig Gulbrandsen og Kristin Skeie Hagen driver laget sitt frem under Oppegårds kamp mot Abildsø. Foto: Trond Solberg

– Det er jo sjelden de beste samles når de er så unge på guttesiden?

– Ja, og grunnen er at det er vesentlig flere gutter som velger fotball og da blir det også flere som vil bli gode. Resultatet blir bedre muligheter for å sette sammen gode treningsgrupper. På jentesiden er det mange som briljerer så mye på trening at de egentlig ikke har noe der å gjøre, hvis målet er å bli god. De burde trent med gutter eller eldre jenter.

– Er det ikke fare for at mange spillere blir borte?

– Jeg vet at mottoet er «flest mulig, lengst mulig». Men dette handler ikke om at fotballen skal støte noen fra seg, bare om at vi også må tørre å gi plass til de som vil bli gode. Jeg mener vi må ta vare på alle. Det må også inkluderer de beste. La de få best mulig forutsetninger, ikke la «Jante» stikke kjepper i hjulene for dem.

Solveig Gulbrandsen mener også at det er altfor tilfeldig hvem som får gode trenere på jentesiden, og påpeker at mange av dem som har lykkes har gjort det på tross av systemet.

– Min far trente meg og laget mitt. Han hadde spiller- og trenererfaring. Fra det kullet ble det fem spillere som kom på yngre landslag. Det skal ikke så mye til for å skape gode jentespillere, påpeker hun.

NFF: – Unyansert

NFF-TOPP: Håkon Grøttland svarer Solveig Gulbrandsen. Foto: Sindre Øgar

Håkon Grøttland, Seksjonsleder for spiller- og trenerutvikling i NFF, mener Solveig Gulbrandsens utspill blir veldig svart-hvitt.

– Jeg er enig i mye av det hun sier, men det blir unyansert. Det høres ut som vi ikke gjør noen grep, men det er ikke riktig. Allerede fra 12-årsalderen er det nå innført toppgrupper på jentesiden som standard i alle kretser, og de differensierer ikke på alder. Dette er i tråd med anbefalingen i Espelund-rapporten.

– Men da mener Solveig Gulbrandsen at jentene allerede har «mistet» noen år?

– Vi har vurdert å starte ett år tidligere, men konkluderte med at det er så mange andre muligheter til å ta vare på den neste Solveig Gulbrandsen. Vi velger heller å oppfordre til ekstratreninger, gjerne på tvers av lagene. Det kan de starte med så tidlig som mulig, for de som vil. Vi har mer tro på det enn et jenteakademi eller egne treningsmiljøer før de er 12 år. Og det er egentlig helt uinteressant hvem som er best, nestbest eller tredjebest når du er 10. Det sier ingenting om hvor god du er når du er 20.

– Målet bør vel være å sørge for at «den neste Solveig Gulbrandsen» blir enda bedre?

– Ja, men det der er en evig levende diskusjon. Hvordan bli enda bedre? Det er ikke unikt på jentesiden. Svaret her er vel at vi hele tiden må bli litt bedre på alle nivåer. Vi er i øverste europeiske nivå på aldersbestemte landslag, men det betyr ikke at alt er tipptopp.

– Gulbrandsen mener en jente på 10 år bør kunne være like god som en gutt. Er du enig?

– Ja. Enig. Og hvis du finner den beste tiåringen i Norge på jente- og guttesiden, er jeg ikke så sikker på at det er stor forskjell. Men det er flere gode på guttesiden i den alderen, sier Håkon Grøttland.

