FLYTSONEN: Kristiansund var i god form før landslagspausen. Her fra kampen mot Mjøndalen som de vant 4–0. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Stormvarsel foran Eliteserie-kamp: – Ikke ideelt vær for fotball

Når Kristiansund tar imot Brann søndag kveld til hovedkampen er det meldt kraftig vind. Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen, Geir Ottar Fagerlid, tror det vil prege kampen.

Det var BT som først omtalte værsituasjonen som venter lagene i Kristiansund på søndag. Brann-trener Lars Arne Nilsen sier til avisen at været påvirker hans kampplan.

– Hvis det er storm i kastene, spiller man ikke ballbesittende fotball. Da må vi spille etter forholdene. Jeg har spilt i Kristiansund i full storm. Det er ikke bare-bare, sier han til avisen, og åpner også opp for Azar Karadas fra start i det han tror vil bli en «krig».

Kristiansund-trener Christian Michelsen har ikke ofret værmeldingen mye energi. Han har fått med seg Brann-trenerens uttalelser, og påpeker at han i Bambas utestengelse strengt tatt ikke har så mange spisser tilgjengelig hvis han vil spille med to på topp.

– Det blir nå litt spill, tenker jeg. Men jeg bryr meg fint lite om hva Lars Arne og Brann tenker. Uavhengig av hvordan Brann kommer skal vi være meget godt forberedt, og vi gleder oss til kamp igjen.

– Kommer til å sette sitt preg på kampen

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Bergen, Geir Ottar Fagerlid, sier værvarselet på søndag er ganske sikkert og at spillerne kan forvente kraftig vind.

– Det er snakk om en sterk kuling, kanskje liten storm. Om det går an å spille fotball vet jeg ikke, men det vil være kraftig vind. Det blir ikke ideelt vær for fotball. Det kommer til å sette sitt preg på kampen, det er det ingen tvil om, sier han til VG.

Michelsen synes det er tull å bry seg om været.

– Det handler om mentalitet. Jeg tror ikke det er en større fordel for oss enn andre. Det er ikke sånn at det blåser storm i Kristiansund hver dag, og det er lenge siden det har vært sånn nå. Fotball er fotball, sier Kristiansund-treneren.

Seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i Norges Fotballforbund, Rune Pedersen, forteller at Brann har kontaktet dem angående værsituasjonen som er meldt.

– Brann hadde generelle spørsmål om det blir en vurdering av værsituasjonen, og det blir det jo. Tidligere har vi måttet stoppe kamper underveis på grunn av for eksempel regn og torden. Vi har ingen spesielle regelverk som gjelder vind, men hvis forholdene er så dårlige at dommerne anser at det er fare for sikkerheten for eksempel, så må man vurdere det. Men den avgjørelsen blir tatt på kampdagen, sier han.

– Vi skal selge oss dyrt

Kristiansund vant de to siste kampene før landslagspausen mot henholdsvis Mjøndalen og Ranheim.

– Kom landslagspausen ubeleilig?

– Nei, det er så lett å tenke sånn. Det kan ha vært litt av grunnen til at vi hadde en god periode også. At vi skviste sitronen i perioden før, og visste at vi skulle få puste igjen i pausen. Alle gode perioder gjør deg sterkere. Vi har en god inngang til kampen. Samtidig er vi veldig ydmyke, og vet at det er et steintøft lag vi skal møte, sier Michelsen.

Brann ligger over KBK på tabellen, men de har like mange poeng om Kristiansund skulle vinne.

– Vi har posisjonert oss utrolig bra nå, og vi synes det er artig at vi er med i det feltet per dags dato. Vi skal selge oss dyrt vi, men vi er klare over at hverdagen er brutal. Det er bare et par tap som skal til før man er del av en annen klynge på tabellen. Men vi synes det er utrolig artig at vi ligger der vi ligger.

