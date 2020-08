SAMMEN: Åge Hareide og Nils Arne Eggen har begge en fortid som Rosenborg-trenere. Her er de sammen på Kastrup dagen etter en EM-kvalifiseringskamp i august 2011. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nils Arne Eggen om Hareide-ansettelsen: – Et klokt valg

TRONDHEIM (VG) Åge Hareide (66) bekrefter overfor VG at han er på vei til Brakka for å skrive under en avtale med Rosenborg. Det gleder trenerlegenden Nils Arne Eggen (78).

For mindre enn 10 minutter siden

– Det er et godt valg. Han er erfaren og har vært i Rosenborg før. Han har veldig mye av den filosofien som Rosenborg har. Jeg er glad for at Åge har sagt ja, sier Eggen til VG.

Da VG sist snakket med Nils Arne Eggen om Rosenborg-jobben var det full forvirring rundt Åge Hareide.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Den gangen trodde Eggen at det kunne være «en storm i vannglass» og spådde at Hareide fortsatt ville være aktuell. Det fikk han rett i.

– Jeg kjenner jo Åge godt. Det er klart at han er ferdig med konfirmasjonen han også, ler Eggen, før han fortsetter:

– Det er kraftkrevende å være hovedtrener for alle lag, men ikke minst for Rosenborg. Jeg respekterer at det valget måtte tas. Det kneet får han skikk på, vet du. Du må huske på at han ikke skal spille, han skal trene.

I skrivende stund er nemlig Åge Hareide på vei fra Molde til Trondheim for å signere kontrakten med trønderne. Han bekrefter at alt det vesentlige er i orden, og at det kun er noen få praktiske detaljer som skal på plass før han er Rosenborgs nye trener.

– Du signerer i dag?

– Jeg regner med at jeg gjør det. Dere får nærmere beskjed ut på dagen, sier Hareide - som forteller at kjøreturen går «straka vegen» til RBK-Brakka.

les også Hareide bekrefter: Klar for å signere for Rosenborg

Eggen tror at Hareide kommer til å danne et bra trenerteam sammen med blant andre Trond Henriksen og Geir Hansen.

– Det er viktig å ta det med seg det beste av det som har vært og forene det med det som kommer. Et klokt valg, sier Eggen – og slår fast hva som er viktig for Rosenborg:

– Vi må ut i Europa igjen!

Publisert: 18.08.20 kl. 11:03

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 14 12 2 0 47 – 18 29 38 2 Molde 15 10 1 4 41 – 17 24 31 3 Odd 14 9 1 4 23 – 15 8 28 4 Rosenborg 14 7 3 4 25 – 13 12 24 5 Vålerenga 14 6 5 3 19 – 19 0 23 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser