I NORGE: Den svenske langrennsløperen Frida Karlsson var nylig i Norge for å delta på innspillingen av «Landskampen», hvor Petter Northug er programleder. Foto: Terje Bringedal, VG

Karlsson trist etter Northug-hendelse: – Ikke den Petter jeg har lært å kjenne

Den svenske langrennsstjernen Frida Karlsson (21) reagerer på at Petter Northug (34) er tatt for råkjøring og at det er funnet narkotika hjemme hos ham.

Oppdatert nå nettopp

– Det er trist, riktig trist. Jeg håper Petter tar skikkelig lærdom av dette nå. For dette er ikke den Petter jeg har lært å kjenne, skriver Karlsson til svenske Expressen.

Karlsson har flere ganger tidligere pratet om hvordan Northug har vært et forbilde for henne som idrettsutøver. I voksen alder har 21-åringen inngått en samarbeidsavtale med Northugs sportsbrillemerke.

Hun har også vært en del av innspillingen av «Landskampen», hvor Northug er programleder sammen med Gunde Svan.

Northug uttrykker redsel

Sent fredag kveld publiserte Northug selv innlegg i sosiale medier hvor han opplyste at han hadde gjort «en stor feil».

Han hadde blitt stoppet av politiet for råkjøring. Hjemme på bopelen hans fant politiet kokain, ifølge 34-åringen.

– Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort, skrev Northug.

Tatt igjen

Dette er andre gangen Northug er i trøbbel med politiet. I mai 2014 promillekjørte skistjernen i Trondheim og kolliderte sin Audi i autovernet etter å ha brast gjennom en rundkjøring tidlig en søndag morgen, etter en lang natt med byliv og festing. Da ble han pågrepet i hjemmet sitt kort tid etterpå.

Senere ble han dømt til 50 dagers fengsel og en bot. Det endte med at Northug sonet dommen med fotlenke.

DELTAGERNE I «LANDSKAMPEN»: Fra venstre: Tarjei Bø, Martin Johnsrud Sundby, Ingrid Landmark Tandrevold, Marit Bjørgen, programlederne Petter Northug og Gunde Svan, Anna Haag, Frida Karlsson, Emil Jönsson og Teodor Peterson Foto: Terje Bringedal, VG

Publisert: 15.08.20 kl. 08:33 Oppdatert: 15.08.20 kl. 08:50

Les også

Fra andre aviser