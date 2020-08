TIDLIGERE VIF-PROFIL: Chidera Ejuke dro til nederlandske Heerenveen for snaut ett år siden. Nå går det mot en overgang til CSKA Moskva – som vil bety gode penger for den norske klubben. Foto: Bjørn S. Delebekk

Opplysninger til VG: Vålerenga kan tjene 10,5 millioner på Ejuke-salg

Etter det VG erfarer er nederlandske Heerenveen enig med CSKA Moskva om en overgang for Chidera Ejuke verdt 127 millioner kroner. Det kan bety penger i kassen for Oslo-klubben.

Drøyt ett år etter at Vålerenga solgte ham til Nederland for to millioner euro (20 millioner kroner), fortsetter Chidera Ejuke (22) å være innbringende for det norske hovedstadslaget.

Oslo-klubben sikret seg nemlig en videresalgsklausul da de solgte ham til Heerenveen. Etter det VG forstår er den på ti prosent av overskuddet.

– Det kan jeg dessverre ikke kommentere. Det er konfidensielt mellom partene, sier Vålerengas sportssjef Jørgen Ingebrigtsen.

CSKA Moskva har ifølge VGs opplysninger blitt enig med Heerenveen om å hente nigerianeren for 12 millioner euro, noe som tilsvarer omtrent 127 millioner kroner. Vålerenga får dermed én million euro, som etter dagens kronekurs tilsvarer 10,5 millioner kroner.

– Det er en anseelig sum, sier Ingebrigtsen når han blir forelagt overgangssummen det er spekulert i.

Det er penger som kommer godt med når Vålerenga jakter underskriften til islandske Vidar Örn Kjartansson, som banket inn 25 mål på 29 kamper da han var i Vålerenga i 2014.

– Hvis Ejuke blir solgt kan det være en ting, men det er ikke avgjørende nå, sier Ingebrigtsen, som understreker at det bare er spekulasjoner hvorvidt nigerianeren blir solgt eller ei.

Chidera Ejuke herjet i Eliteserien:

Men etter det VG forstår er det bare detaljer som gjenstår før Ejuke denne uken fullfører overgangen til den russiske hovedstadsklubben CSKA Moskva.

Chidera Ejuke fikk sitt store gjennombrudd i Vålerenga forrige sesong, og etter seks mål på 14 kamper ble han solgt videre til den nederlandske Eresdivisie.

Etter å ha tatt 24 poeng på sesongens 14 første kamper, ble det kun én seier og ti poeng på de 16 siste kampene etter at Ejuke forlot Vålerenga, som dermed endte på en skuffende 10. plass.

