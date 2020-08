BAYERN: Erland Johnsen (i rødt til venstre) og Einar Jan Aas er de eneste nordmennene som har spilt for Bayern Münchens herrelag. De var svært fornøyd med Champions League-seieren. Bildet Foto: HELGE MIKALSEN/EIVIND GRIFFITH BRÆNDE/VG

Bayerns nordmenn: – Sjelden vært så engasjert

To nordmenn har spilt i Bayern München. Mossingene Erland Johnsen (53) og Einar Jan Aas (64) koste seg søndag kveld.

– Det er sjelden jeg har vært såpass engasjert i godstolen. Det ble å sparke litt på stolbeina i kveld. Dette synes jeg var fortjent, sier en storfornøyd Einar Jan Aas til VG etter Champions League-finalen.

Han satt hjemme sammen med sin kone og så Bayern München slå PSG 1–0 etter scoring av Kingsley Coman. Aas var selv spiller for den nybakte Champions League-vinneren tilbake i perioden 1979 – 1981. Der fikk han oppleve å vinne den hjemlige serien, og da han pratet med VG så han dagens Bayern-tropp løfte Champions League-trofeet i gledesrus.

– Der hadde det vært moro å stå. Ser du på TV nå? Jeg opplevde seriemesterskap og det så ganske likt ut. Dette fikk frem gode minner, ler Aas.

– De forspilte sjansers kamp

Erland Johnsen var midtstopper sammen med Aas da Moss vant sitt eneste seriemesterskap, under Nils Arne Eggen, i 1987. Han spilte i Bayern München i 1988–89.

Johnsen satt sammen med en kompisgjeng søndag.

– Det var moro. Etter noen år uten CL-trofeet er det greit å ha det tilbake i München, ler Johnsen, som gledet seg ekstra med mannen som tok over som Bayern-trener underveis i sesongen, hans tidligere lagkamerat Hans-Dieter Flick.

Flick ledet Bayern til triumf i Champions League, Bundesliga og den tyske cupen. Da Johnsen var i klubben var det ikke mange utenlandske spillere i klubben. Flick var tyskeren som Johnsen hadde mest kontakt med.

– Jeg skal ned å besøke ham etter hvert. Jeg vil se på treninger og høre litt hvordan han driver dette. Fotballfilosofien hans er meget interessant, sier Johnsen, utviklingssjef i Sarpsborg 08.

Han mener at keeper Manuel Neuer var banens gigant. Den 34 år gamle keeperen vartet opp med flere gode redninger. Johnsen er likevel overrasket over at det kun ble én scoring.

– Det var overraskende å se Mbappé og Neymar bomme så mye som de gjorde. Det var de forspilte sjansers kamp, sier Johnsen, som var i Bayern i halvannen sesong og står med to ligagull for den tyske klubben.

Johnsen og Aas spilte for øvrig sammen i Moss under Nils Arne Eggen da klubben vant serien i 1987.

SUKSESS: Bayern München-trener Hans-Dieter Flick løfter Champions League-pokalen etter finaleseieren mot PSG søndag kveld. Foto: Matthew Childs / Pool Reuters

Skryter av klubbdriften

Johnsen mener Champions League-seieren gjør at fremtiden ser lysere ut for Bayern. Han mener klubben er inne i et generasjonsskifte med en litt for gammel snittalder i troppen. Men det han beskriver som en sunn lønnspolitikk kan hindre de aller største stjernene fra å havne i klubben.

– De store vil gå til Barcelona, Real Madrid og PSG. Men Bayern er flinke til å utvikle spillere, og med en såpass gammel ellever er det viktig å tenke nytt. De har gamle, rutinerte spillere som Neuer, Boateng, Thiago, Müller og Lewandowski. Man må regne med et skifte nå, sier Johnsen.

Han er imidlertid klar på at store talenter fort kan velge Bayern. Som resten av fotballverden peker han på Bayerns venstreback Alphonso Davies (19) som eksempel på hvor god klubben er med unge spillere.

Einar Aas mener iveren etter å vinne, i både klubben og byen, har vært avgjørende for at de har ligget i toppen av europeisk fotball så lenge.

– Det er mye kraft og fart i det. De har vært i Europa-toppen siden jeg var der for 40 år siden. De driver bra, og det er en vinnermentalitet i Bayern München. Jeg er helt sikker på at de kommer til å være der over mange, mange år, fastslår Aas.

Han skryter også av fotballbyen München og supporterne av klubben. Han mener at tysk fotball har overtatt posisjonen fra England på supportersiden. For to år siden la Bundesliga ut en sak på egne sider som stadfestet av Bayern München var klubben med flest medlemmer i hele fotballverden. Da var det over 290.000 medlemmer.

– De har en enorm støtte i lokalområde. Det er vel rundt 300.000 medlemmer i klubben nå. På hjemmebane er det et sinnssykt trøkk, og det er ekte supportere der nede. Men det er det stort sett i tysk fotball. Jeg tror den genuine klubbinteressen er større i Tyskland enn i England nå, sier Aas.

Publisert: 24.08.20 kl. 00:48

