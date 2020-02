IMPONERT: Mats Hummels kommer med lovord om sin lagkamerat Erling Braut Haaland etter en ny oppvisning i Champions League. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Dortmund-stjerne hyller Haaland: – «Talent» er ikke nok

DORTMUND (VG) Mats Hummels (31) mener at merkelappen på Erling Braut Haaland (19) må byttes ut etter den nye maktdemonstrasjonen i Champions League.

Nå nettopp

Den tyske landslagsspilleren stoppet opp for VG og TV 2 i en kaotisk pressesone full av internasjonal presse, og svarte engasjert på spørsmål om sin norske lagkamerat etter Haalands to scoringer i 2–1-seieren over PSG.

– Vi har visst fra de første dagene han trente med oss at han er en veldig god spiller og et stort talent, sier Hummels, før han retter seg selv:

– Jeg synes ikke «talent» er nok, for han er allerede en stor spiller.

– Han jobber hardt med seg selv, er veldig fokusert, vil bare vinne og score, og det beste for laget sitt. Han er et enormt tilskudd for laget vårt, sier verdensmesteren fra 2014.

Haalands to scoringer mot Paris betyr at han nok en gang troner øverst på toppscorerlisten i Champions League sammen med Bayern München-stjernen Robert Lewandowski.

– Han leverte igjen, slik han har gjort hver gang siden han kom hit. Han gjør oss utrolig godt. Han er en spisstype vi ikke hadde fra før. Han plager forsvarene vi møter. Så fort han får en sjanse, er det nesten alltid mål. Han er så god for oss, og jeg håper han bare fortsetter å score mål, sier Haalands offensive lagkamerat Thorgan Hazard.

Takket være Haaland-dobbelen er Dortmunds håp om avansement til kvartfinalene tent foran det tøffe borteoppgjøret mot PSG den 11. mars.

– Det var ekstremt viktig, sier Hummels om Haalands scoringer.

– Vi visste at vi måtte vinne i dag for å ligge godt an før kampen i Paris, for det blir annerledes og veldig vanskelig for oss. Nå har vi en god sjanse, selv om det gjenstår minst 90 minutter med veldig hardt arbeid, fortsetter han.

Tirsdag ble Haaland tidenes nest yngste spiller til å nå 10 scoringer i Champions League. Han er kun slått av PSG-stjernen Kylian Mbappé, som var syv måneder yngre da han nådde tosifret antall mål i turneringen.

På spørsmål om det er mulig å sammenligne Haaland med den franske verdensmesteren, som de siste årene har blitt ansett som fotballens aller største sensasjon, svarer Mats Hummels:

– De er begge veldig gode spisser, men for meg er Mbappé en av verdens beste spisser. Veldig fysisk, veldig rask, en stor spiss.

Publisert: 19.02.20 kl. 00:44

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser