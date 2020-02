STORKAMP: Erling Braut Haaland møter PSG i Champions League tirsdag. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Gøran Johannessen merker Haaland-feberen: – De er veldig glade i Norge nå

Håndballproff Gøran Johannessen (25) merker godt at det er kommet en ny nordmann inn i den tyske sportsvirkeligheten. Erling Braut Haaland (19) har blitt tema i garderoben til Flensburg.

– Det han har vist er helt ekstremt. Han er så målfarlig. Det er gøy å se på, sier Johannessen, som i januar tok EM-bronse med Norge. Tirsdag møter 19-årige Haaland Paris-Saint Gemain i åttendedelsfinalen av Champions League foran over 80.000 tilskuere på Signal Iduna Park.

Selv møter Johannessen Pick Szeged i Champions League hjemme i Flens-Arena onsdag. Det sterke ungarske laget slo sist helg håndballutgaven av PSG med Sander Sagosen i en fremtredende rolle.

Haaland-interessen i Flensburg er spesielt sterk hos tidligere verdensmester, Holger Glandorf. Skytteren med 170 landskamper for Tyskland er vokst opp i Osnabrück – ni mil fra Dortmund. Også høyrekant Marius Steinhauser i Flensburg, holder med Borussia Dortmund.

– De er veldig glade i Norge nå, sier Gøran Johannessen, som selv vokste opp som både fotball- og håndballspiller i Stavanger.

– Jeg har prøvd å si at han kommer fra samme plass som meg. Men da kommer Torbjørn (Bergerud) og sier «njaaa, gjør han egentlig det?». Han er jo fra Jæren. Men jeg prøver å få ham inn til Stavanger-hjertet, ler Gøran Johannessen.

Erling Braut Haaland var også håndballspiller i oppveksten. Ifølge barndomstreneren i fotball, Alf-Ingve Berntsen, var han et omtrent like stort talent med hendene på ballen.

Gøran Johannessen gjorde en sterk kamp da Elverum ble slått i Champions League sist lørdag. Flensburg har vunnet verdens mest prestisjefylte håndball-liga de to siste sesongene. Nå ligger den nordtyske giganten – to poeng bak ledende Kiel.

Mens Erling Haaland og Borussia Dortmund ligger på 3. plass i fotballens Bundesliga – fire poeng bak ledende Bayern München.

Haaland i Bundesliga sist fredag:

Johannessen poengterer at Haaland ble kåret til månedenes spiller i Tyskland på lite spilletid. 19-åringen fra Bryne står notert med åtte mål på bare 305 minutter fordelt på fem ligakamper for Dortmund.

– Jeg er overrasket over at han tar nivået i Bundesliga så fort og så lett. Det er ting å spille i Salzburg. Du skal jo forvente at det fysiske tøffere og vanskeligere å score mål i Tyskland. Men han har jo bare levert. Det er helt fantastisk, mener Gøran Johannessen som har tre norske lagkamerater i Flensburg.

Hele 11 av de 18 norske EM-spillerne holder til i tysk Bundesliga. Neste sesong kommer Sagosen til Kiel og ytterligere to landslagsspillere til Tyskland.

I alt spiller 12 norske i håndballens Bundesliga. Mens det med Erling Braut Haaland finnes fem i fotballens Bundesliga: Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred (Hertha Berlin), Håvard Nordtveit (Hoffenheim) og Julian Ryerson (Union Berlin). I tillegg spiller Kosovos Valon Berisha – med ungdomslandskamper for Norge – for Fortuna Düsseldorf.

Publisert: 18.02.20 kl. 12:34

