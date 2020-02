SERVITØR-BRØLET: Lionel Messi noterte seg for tre målgivende pasninger mot Real Betis søndag kveld. Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Tre Messi-målgivende, to røde kort og fem mål da Barcelona slo Real Betis

(Real Betis - Barcelona 2–3) Lionel Messi var nest sist på samtlige Barcelonas scoringer da de slo Real Betis 3–2 søndag kveld.

Nå nettopp

Lionel Messi spilte som oftest en betydelig rolle da Barcelona møtte Real Betis søndag kveld. På Estadio Benito Villamarin fikk imidlertid Barcelona en dårlig åpning. Clement Lenglet lagde straffespark som Sergio Canales satt i mål, og dermed var Real Betis i føringen etter allerede seks minutter.

Tre minutter senere våknet Messi. Med en fantastisk pasning i bakrom fant han Frenkie de Jong. Den nederlandske 22-åringen hadde ingen problemer med å sette inn utligningen, og dermed var lagene like langt. Nabil Fekir sendte hjemmelaget i føringen igjen midtveis i første omgang.

Høy temperatur

Like før pause stilte Messi inn sikte på et frispark rundt 40 meter fra mål. Ballen falt ned hos Sergio Busquets som hamret ballen i mål med venstrefoten.

Men den lille argentineren ga seg ikke. Fra nok et frispark fra langt hold prikket han kula inn i Real Betis sin sekstenmeter. Der fant han Lenglet som stanget ballen i en lekker bue over keeper, og i lengste hjørne. Dermed revansjerte den franske midtstopperen seg for straffesparket han lagde tidlig i kampen.

Ikke lenge etter kokte det over i kampen. Først fikk Nabil Fekir sitt andre gule kort og ble sendt av banen, før bare noen minutter senere Lenglet fikk marsjordre. Midtstopperen meide ned Jouquin bakfra, og ble dermed sendt i dusjen.

Kampen om tittelen

Som regel er det to lag i Spania som kjemper om tittelen i Real Madrid og Barcelona. Det er heller ingen unntak i år. Real Madrid leder nå ligaen med tre poeng over Barcelona etter at begge lagene har spilt 23 kamper. Om tre serierunder skal de to gigantene møtes i Madrid på Santiago Bernabeu i en kamp som kan være helt avgjørende for tittelracet.

Real Madrid vant tidligere søndag 4–1 over Osasuna. Da noterte Isco, Sergio Ramos, Lucas Vazquez og Luka Jovic seg alle på scoringslisten. En som muligens ikke var helt fornøyd med det var Karim Benzema, som ikke klarte å sette ballen i nettet. Han kjemper nemlig med Lionel Messi som de to øverste herrene på toppscorerlista i Spania.

Messi har satt 14 baller i nettet på 18 kamper, mens Benzema har kunne jublet for 13 scoringer på 22 spilte kamper.

Publisert: 09.02.20 kl. 22:57

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser