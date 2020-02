PRØVESPILL: Una Langkås (16) poserer foran Lyons klubbemblem i forbindelse med prøvespillet hos storklubben. Foto: Gisle Olstad

Norsk 16-åring på prøvespill hos Hegerbergs Lyon

Una Langkås (16) imponerte i treningskamper mot et aldersbestemt Lyon-lag høsten 2019. Det førte til prøvespill hos verdens beste klubblag på kvinnesiden.

– Før jeg reiste var jeg veldig nervøs, men de tok meg godt imot. I alt var det en veldig fin tur, som ga meg inspirasjon til å jobbe hardt i tiden fremover, sier Langkås vel hjemme i Norge etter fire dager i Frankrike.

Una Langkås, som til daglig studerer på NTG og er keeper i Øvrevoll Hosle IL (ØHIL), fikk 3–4 samlinger med stjernene på A-laget og et par treninger med Lyons keepertrener.

Olympique Lyonnais Kvinnelaget ble opprettet i 1970. Har vunnet den franske ligaen de siste 13 sesongene. Seks seiere i Mesterligaen: 2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18 og 2018/19

Med seg på turen hadde Langkås med seg keepertreneren i ØHIL, Gisle Olstad, som forteller hvordan prøvespillet ble noe av.

– Det hele begynte med at Una var med NTG til en liten samling i Lyon. Der sto hun såpass bra kamper at hun ble lagt merke til. I etterkant kom det en henvendelse offisielt fra Lyon til ØHIL. De spurte om Una ville være med på et prøvespill der nede.

PÅ FELTET: Una Langkås i dialog med Lyons keepertrener Christophe Gardié på treningsfeltet.

Selv om Ada Hegerberg (24) er langtidsskadet etter at korsbåndet røk i slutten av januar var det nok av stjerner å bryne seg på for Langkås. Hun sto i mål mot spillere som Wendie Renard, Shanice van de Sanden og Alex Greenwood.

– Det var sykt kult. Jeg var jo nervøs og ser veldig opp til dem. Det var utrolig kult å se hvordan de spiller og hvordan treningshverdagen deres er, sier Langkås.

Etter oppholdet satte Langkås og Olstad seg ned med assistenttrener og tidligere fransk landslagsspiller Camille Abily og keepertrener Christophe Gardié.

– De hadde noen meninger om at vi måtte fortsette å utvikle et par tekniske ting, og de er veldig interesserte i å følge henne videre. De ba meg sende oppdateringer på hvordan hun gjør det fremover, sier Olstad.

– Hvordan vil du beskrive Langkås som keeper?

– Som så ung keeper så syntes jeg hun er veldig lovende, og har et veldig bra grep. Hun er veldig reaksjonssterk og god én mot én. Det vil forundre meg hvis vi ikke får se mer av henne, avslutter Olstad.

