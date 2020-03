Sørloth sendte Trabzonspor mot cupfinale – nå kan han bli en del av eksklusiv toppscorer-klubb

(Trazbonspor - Fenerbache 2–1) Med en ny scoring sendte Alexander Sørloth Trabzonspor nærmere cupfinalen i Tyrkia. I ligaen er han i ferd med å gjøre noe veldig få nordmenn har gjort tidligere: å bli toppscorer i en utenlandsk liga.

Rett etter pause lagde Sørloth en scoring helt på egenhånd. Han stjal ballen fra Fenerbache-forsvaret, satte fart, og klinket ballen i mål.

Ved halvspilt omgang hoppet han over et innlegg, og lot ballen trille videre til Filip Novak, som enkelt satte ballen i hjørnet. Like før slutt reduserte Fenerbache, og dermed vant Trabzonspor 2–1. Nå har de et strålende utgangspunkt før returoppgjøret avgjør hvem som skal spille cupfinale.

Tirsdagens scoring var hans 25 mål på 36 kamper i alle turneringer med det tyrkiske laget. I tillegg har han syv målgivende pasninger, i det som summer seg opp til en drømmesesong av de sjeldne for Sørloth. Hør bare på dette:

Etter 23 spilte seriekamper denne sesongen står Sørloth med 19 mål, og er toppscorer i den tyrkiske ligaen, 3 mål foran den gamle Newcastle-spilleren Papiss Cisse. Med elleve kamper igjen å spille i den tyrkiske ligaen ser det lyst ut for trønderen. Han har nå mulighet til å bli en del av en eksklusiv gjeng.

Det er nemlig kun et fåtall nordmenn som tidligere har klart å bli toppscorer i en utenlansk liga.

Nordmenn som har blitt toppscorer i en utenlandsk liga: Pål Alexander Kirkevold 2017/2018 Hobro 22 mål Tor Henning Hamre 2003 Flora Tallinn 39 mål Ole Martin Årst 1999/2000 Gent 30 mål Arild Stavrum 1998 Helsingborgs 18 mål Geir Frigård 1997/1998 Lask Linz 23 mål Jørn Andersen 1989/90 Eintracht Frankfurt 18 mål PS! Marco Tagbajumi 2013/2014 Ermis Aradippou 18 mål (Tagbajumi flyttet til Norge som fem-åring) Vis mer

– Det han har levert i Tyrkia er utrolig imponerende, og veldig gledelig etter en tøff tid i Premier League. Det å score så mange mål på den måten har vært imponerende og også litt overraskende. Jeg trodde faktisk ikke at han kom til å bli så god i Tyrkia, så at han har herjet på den måten skal ha ha all mulig honnør for, sier fotballekspert i TV2, Jesper Mathisen.

Se scoringene som sørget for at Sørloth topper toppscorerlista i Tyrkia:

Mathisen er også fryktelig imponert over at Sørloth gang på gang viser at han kan slå tilbake.

– Han fikk ikke særlig tillit i Rosenborg, så gikk han til Bodø Glimt og var ikke en hit der med en gang, men så fant han rytmen der. Så videre til Nederland hvor det ikke gikk så bra, men så var han veldig god i Danmark. Så fikk han et tøft møte med Premier League, før han slo skikkelig til i Tyrkia. Han har en utrolig sterk psyke, det er ikke alle som hadde klart å slå tilbake på den måten han har gjort, sier Mathisen.

– Og det å få spille i Tyrkia med den galne fansen der, må være noe av det gøyeste man kan oppleve, sier en smule misunnelig Jesper Mathisen.

Seks nordmenn har klart det tidligere

Sist en nordmann ble toppscorer i en utenlandsk liga var i 2018. Pål Alexander Kirkevold hadde en kanonsesong for Hobro, og ble toppscorer i den danske superligaen med 22 mål, foran blant annet Teemu Pukki som tidvis har herjet i Premier League denne sesongen.

Det går hett for seg i den tyrkiske ligaen:

Den siste nordmannen som ble toppscorer i en utenlandsk liga før Kirkevold, var ganske ukjente Tor Henning Hamre. Hamre banket inn utrolige 39 mål for Flora Tallinn i den estlandske ligaen i 2003.

Årene før det var det flere nordmenn som klarte bragden med å bli toppscorer. Ole Martin Årst ble toppscorer i Belgia i 2000, Arild Stavrum i Sverige i 1998 og Geir Frigård i Østerrike også i 1998.

Men kanskje det mest imponerende av alle er Jørn Andersen som ble toppscorer i selveste Bundesliga i Tyskland. Det ble han i 1989/1990-sesongen for Eintracht Frankfurt med 18 mål.

TOPPSCORER: Alexander Sørloth er toppscorer i den tyrkiske ligaen, og kan bli en av få nordmenn som har klart å bli toppscorer i en utenlandsk liga. Foto: Fredrik Hagen

