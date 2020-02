DEPPER: José Mourinho med lite å juble for på bortebenken på Stamford Bridge. Foto: Mark Pain / PA Images Contributor

Mourinho-nederlag mot Chelsea – VAR innrømmer tabbe

(Chelsea - Tottenham 2–1) Chelsea reiste seg etter midtuke-tapet mot Manchester United, men igjen stjal VAR showet. Ifølge BT Sport innrømmes det fra VAR-dommerne selv at de gjorde feil i storkampen.

Oppdatert nå nettopp

Det var etter en snau time at Tottenhams Giovani Lo Celso tråkket på, og stemplet Chelsea-kaptein Cesar Azpilicueta.

Dommer Michael Oliver så aldri på situasjonen på skjer, selv om Premier League har sendt ut melding om at dommerne selv skal se rødt kort-situasjoner. Isteden ble det konkludert med ingenting av dommerne i VAR-rommet. Noe som satte sinnet i kok hos Frank Lampard. «Sjokkerende at de ikke bruker skjermen denne gangen heller», skriver BBC-ekspert, og tidligere Chelsea-spiss Chris Sutton på Twitter.

Mot slutten av kampen kom det meldinger fra flere journalister på Twitter, blant annet Jake Humphrey hos BT Sport, om at VAR-dommerne på Stockley Park innrømmet at avgjørelsen var feil, og at Lo Celso burde vært utvist.

Kampen om fjerdeplassen

Før kampen var det kun ett poeng som skilte lagene. Med seier kunne Spurs passere Chelsea.

Men kampen på Stamford Bridge ble på mange måter en reprise av møtet mellom lagene for akkurat to måneder siden, hvor Chelsea vant 2–0.

De blå har nå fire poeng ned til Tottenham, og seks ned til Manchester United som spiller søndag.

Giroud-revansje

Chelsea var det beste laget, mens José Mourinho hadde en defensiv tilnærming på sin gamle hjemmebane, og ble straffet.

Olivier Giroud sendte vertene i ledelsen på Stamford Bridge etter en trippelsjanse, hvor Hugo Lloris reddet landsmannens første forsøk, Ross Barkley satte returen i stolpen, før Giroud fikk en ny sjanse, og dunket den i mål.

En herlig revansj for spissen, som ikke har startet en kamp siden 30. november. Den prioriteringen til Frank Lampard er det lov å sette spørsmålstegn ved. Ifølge Opta har Giroud ti mål og fire målgivende på sine siste 14 kamper fra start for Chelsea.

Etter pause var det en annen spiller direkte fra fryseboksen som markerte seg. Marcos Alonso banket ballen ned i hjørnet bak Lloris til 2–0. Vingbacken har ikke spilt i Premier League siden oppgjøret mot nettopp Tottenham for to måneder siden.

Mot slutten var Chelsea lenge nærmere å øke, enn Tottenham å redusere. Tammy Abraham misset en stor sjanse, mens Marcos Alonso hadde et frispark i stolpen.

Isteden ble det spenning etter et selvmål fra Antonio Rüdiger provosert frem av Erik Lamela, men det holdt helt inn for Chelsea.

Publisert: 22.02.20 kl. 15:21 Oppdatert: 22.02.20 kl. 15:33

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 26 25 1 0 61 – 15 46 76 2 Manchester City 26 17 3 6 67 – 29 38 54 3 Leicester City 26 15 5 6 54 – 26 28 50 4 Chelsea 27 13 5 9 45 – 37 8 44 5 Tottenham Hotspur 27 11 7 9 44 – 36 8 40 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser