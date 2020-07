NEI? Tenker Mathias Bringaker etter han måtte se at laget misbrukte nok en stor, stor mulighet. Foto: Tor Erik Schrøder

Seiersløse Start sløste med sjansene: - Folk må være lei

(Start – Stabæk 0-0) En real sluttspurt fra Start burde gitt sesongens første trepoenger. Men igjen står frustrerte sørlendinger uten seier på en tredels eliteseriesesong.

Oppdatert nå nettopp

– Vi har mulighetene. Igjen spiller vi bra, det er nødt til å løsne. Folk må være lei av å se at det ikke blir seier, oppsummerer midtbanekriger Eirik Schulze i møte med Eurosport etter kampen.

– Frustrerende å være Start-trener. Vi holder nullen og skaper nok til å vinne, sier Joey Hardarson.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Stabæk åpnet best på Sør Arena, Start slet tungt, men de gule og svarte fikk skjerpet seg i løpet av omgangen, uten at de store mulighetene kom.

Én bauta bak hos hvert lag –Jesper Daland hos hjemmelaget og Andreas Hanche-Olsen hos gjestene – bidro sterkt til at det ikke ble flust med sjanser. Sistnevnte sto for førsteomgangs største sjanse da han fikk stå alene foran Amund Wichne, som var inne i buret igjen for en syk Jonas Deumeland. Han fikk slengt seg ned og la hendene kontrollert om ballen etter headingen.

Feilpasninger ga overgangsmuligheter begge veier, men å utnytte disse var enklere sagt enn gjort.

Løftet spillet

70 minutter måtte tilskuere og TV-seere vente før det ble tilløp til underholdning. Innbytter Steffen Lie Skålevik fikk tre gode muligheter i løpet av to minutter som Sandberg fikk avverget. Det lukter ikke mål av Start, som har fattige åtte mål på ti seriekamper.

De gjorde imidlertid noen gode bytter. Der Eman Markovic og Martin Ramsland slet tungt, kom Espen Børufsen, Mikael Ugland, i tillegg til Lie Skålevik inn og endret kampbildet totalt. De gule og svarte kom plutselig med mer «guts», tempo og riktige valg, men det ville seg ikke foran mål.

En tredel av sesongen er spilt uten seier for Start som står på seks poeng, mens Stabæk er i form og kjempet seg til nok et poeng. Klubben fra Bærum har 16 totalt, godt inne på øvre halvdel.

– Vi er litt slitne. Det syns i sluttfasen her. Vi holder nullen og tar poeng. Det er sterkt, sier Janne Jönsson til Eurosport.

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid)

Publisert: 26.07.20 kl. 19:53 Oppdatert: 26.07.20 kl. 20:03

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 10 10 0 0 38 – 11 27 30 2 Molde 10 8 1 1 29 – 10 19 25 3 Vålerenga 10 5 4 1 13 – 10 3 19 4 Odd 10 5 1 4 16 – 13 3 16 5 Stabæk 10 4 4 2 13 – 12 1 16 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser