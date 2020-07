I FRONT: Kjetil Knutsen leder den gule horden som foreløpig har vunnet ni av ni mulige kamper før Molde kommer på besøk til Aspmyra søndag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Tror Bodø/Glimt kan hevde seg i Europa: – Det handler om selvtillit

BODØ (VG) Kjetil Knutsen har latt seg inspirere av det Nils Arne Eggen & Co. klarte i Europa. Nå mener han at tiden er inne for Bodø/Glimt. Men først skal den regjerende seriemesteren slås på Aspmyra.

Nå nettopp

– Det er ikke noe farlig å si «ja, vi kan ta gull». Det aller verste som kan skje er at vi ikke tar gull, sier Knutsen.

Han har registrert at Philip Zinckernagel og Kasper Junker har uttalt at de kan slå alle nordiske lag hjemme i nord.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Bodø/Glimts trener sier det gleder ham å høre at spillerne uttaler seg med selvtillit. Derfor gleder det ham når Patrick Berg sier at «så klart de kan ta gull».

– Det veldig viktig at vi ikke fremstår arrogante. Jeg blir veldig glad når jeg hører at spillerne er ydmyke, men har selvtillit.

les også VG-analyse: Hemmeligheten bak Bodø/Glimts fantastiske angrepsspill

Det er dagen før regjerende seriemester Molde kommer på besøk, og det er nye toner fra treneren. Etter å ha slått Odd 4–0 i Skien i femte serierunde svarte Knutsen «så dumme er vi ikke» da NRK spurte om det naturlige målet var gull, men ni strake seirer har gjort noe med selvtilliten.

I kveld kan laget hans skrive fotballhistorie. Da kan Bodø/Glimt tangere Fredrikstads 68 år gamle rekord, med ti strake seire i serieinnledningen. Og Glimt vil være enda bedre: FFK hadde 21 plussmål (30-9), Glimt har nå 25 (35-10), så med seier over Molde vil Bodø/Glimt stå med sterkeste seriestarten noen gang. FFK spilte for øvrig uavgjort i kamp nummer elleve.

Kjetil Knutsen tar seg tid når han setter seg ned sammen med VG i lokalene på Aspmyra. Det er en setting han trives bedre med enn eksempelvis rett etter kamper, hvor han føler seg «kokt i topplokket».

– Det har vært en liten barriere for meg. Jeg er ikke så veldig PR-kåt og har måttet jobbe litt med meg selv. Jeg trenger litt tid for å få ned adrenalin-nivået og reflektere litt over ting, sier han.

forrige







fullskjerm neste DETALJORIENTERT: Kjetil Knutsen ble sittende over en time og snakke med VG om Bodø/Glimt, fotball og livet.

Med andre ord er det en ypperlig anledning til å snakke om mer enn de overfladiske tingene. Da Nils Arne Eggen møtte VG i juni, omtalte han Kjetil Knutsen som «en intelligent mann», som spiller den fotballen som minner mest om den Eggen selv stod for.

Fikk du med deg? Bodø/Glimt går verden rundt

I mars møttes de to da Bodø/Glimt spilte treningskamp mot Rosenborg i Trondheim.

– Det var fin ettermiddag hvor vi diskuterte mye fotball. Jeg har jo holdt på med dette her i 50 år. Det er en del sannheter som det er verdt å ta vare på, som kan føres videre og ta vare på, sa Eggen til VG tidligere denne uken.

– Kjetil virker veldig skolert og var veldig nysgjerrig. Det må man være om man skal nå langt som leder for et fotballag. Man trenger ikke å være enig, men man må lytte. Da slipper man å gå ned i de samme hullene når man går gjennom myra.

ORAKEL: Da VG snakket med Nils Arne Eggen tidligere i uken, spøkte han med at han ikke er et orakel fordi «orakler bare spår». Her er VG på besøk hos Eggen tidligere i år. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

I samme telefonsamtale uttalte Eggen at Kjetil Knutsen ville blitt «en utmerket Rosenborg-trener». Selv sier Knutsen at han har få tanker om andre jobber enn den han har i Bodø/Glimt, og at det er unaturlig å snakke om.

Men det er ingen tvil om at han har blitt inspirert av Rosenborgs trenerlegende, både når det gjelder fotball og mentalitet.

– Hvis du får et klapp på skulderen av tidenes trener i Norge, så betyr jo det selvfølgelig mye, sier Knutsen.

– Det er noen likheter der?

– Det er likheter og ulikheter. Tankegodset, måten å tenke fotball og lede et lag på, så er han en jeg ser opp til.

les også VG+ skal vise europacup-kvalifiseringene til Molde og Viking

Fryktløshet er et av områdene.

– Hvorfor skal italienere og spanjoler være bedre enn oss? Det er ikke arroganse, det er selvtillit. Det er det samme når vi skal ut i Europa. Det skal være helt selvsagt at vi kan slå gode lag, sier Knutsen.

– Hvor nysgjerrig er du på hvordan dette laget klarer seg utenfor Norges grenser?

– Veldig. Du må erfare det. Med de ferdighetene, den kraften og gjennombruddskapasiteten, mener jeg vi har noe i Europa å gjøre. Det er på tide å få testet det ut. Det blir utrolig artig, sier han.

forrige













fullskjerm neste TEAM: Kjetil Knutsen og Aasmund Bjørkan er en del av et større team i Bodø.

Knutsen mener det skjer mye positivt i norsk fotball, med landslagsskolen, spillere som presterer i utlandet og et landslag i vekst.

Han sier at han respekterer alle måter å spille fotball på, men kalte det en «seier for offensiv fotball» da Marius Lode avgjorde på spektakulært vis mot Kristiansund.

– Det er mange som snakker om hvordan de kan stoppe Bodø/Glimt. Men hvor mye har de pratet om at de skal bli bedre enn oss? Hvis alle tenker sånn, så tror jeg vi har bedre sjanse til å utvikle norsk fotball.

Se den nevnte drømmescoringen her:

Han tror det er lite utviklende på sikt å «komme til Aspmyra og parkere to leddbusser». Nils Arne Eggen har fortalt at han tok et oppgjør med seg selv etter å ha tapt 0–5 mot Sampdoria i 1991.

Det har ikke bare vært en dans på røde roser i Bodø heller. I 2018 var Bodø/Glimt kun poeng over nedrykk, og Knutsen har selv sagt at han trolig hadde sagt takk for seg om det endte med nedrykk.

– Den tvilen må du alltid ha. Den følelsen er en drivkraft i deg, og den har jeg kjent på mange ganger. Den skjerper deg og får deg til å evaluere alt du gjør, sier bergenseren.

les også Effektive Molde tok ny storseier: – Veldig godt gjennomført bortekamp

Han er også forberedt på flere ulike scenarioer når Molde kommer på besøk søndag og spår et mer hardtarbeidende Molde-lag enn hva man er vant til.

– Jeg tror de kommer på vanlig vis og at de vil dominere kampen. Eikrem, Hestad og de gutta der... I morgen kommer de til å levere. De er spillere for store anledninger. Da er de også villig til å gjøre drittarbeidet, sier Knutsen.

Publisert: 26.07.20 kl. 07:59

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 9 9 0 0 35 – 10 25 27 2 Molde 9 8 1 0 28 – 7 21 25 3 Odd 10 5 1 4 16 – 13 3 16 4 Vålerenga 9 4 4 1 11 – 10 1 16 5 Rosenborg 9 4 3 2 13 – 7 6 15 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser