Forren sendte stikk etter seier over gamleklubben: – Skuffet over at ingen har backet meg mer

MOLDE (VG) (Molde-Brann 1–2) Vegard Forren og Brann stakk kjepper i Moldes gulljakt. Etter kampen sendte den tidligere Molde-spilleren noen stikk i retning gamleklubben.

Vegard Forrens kontrakt med Molde ble terminert før sesongen. Mandag var midtstopperen tilbake i romsdalsbyen.

– Det er spesielt, men også godt. Jeg har familie her, og nå får jeg et par dager hjemme før jeg skal tilbake til Bergen, sier Forren til VG.

I returen til hans gamle hjemby bidro han til at Brann stakk av gårde med tre poeng tilbake til Bergen. Blant annet med to blokkeringer på streken.

Forren er en klubblegende i Molde, men før kampen sendte trønderen noen stikk i retning gamle lagkamerater. Det er tydelig at alt ikke er rosenrødt mellom 32-åringen og gamleklubben, og etter kamoen utdypet han noe av kritikken.

– 15 år og jeg har ennå ikke kastet noen under bussen. Jeg kommer ikke til å gjøre det nå heller. Jeg kunne gjort det mange ganger for å redde eget skinn, men jeg har stått i det og tatt mange fighter, innleder han, før han likevel fyrer litt mot gamleklubben.

– Jeg er skuffet over at ingen har backet meg mer. Det viser hvor kynisk og brutalt det er å være fotballspiller. Man lærer hvem som har ryggen min og det har jeg fått svar på nå, sier Forren og hintet mot trener Erling Moe som sto ved siden av ham i pressesonen.

Moe fikk med seg kritikken, men valgte å ikke være krass tilbake.

– Vegard er flink til å prate, hører jeg. Jeg tror alle sammen i en slik sak må se på seg selv og hva man selv har gjort. Når han er skuffet over folk her, tror jeg det er folk i Molde som er skuffet over han også. Viktigheten av å være selvkritisk må gå begge veier. Jeg skal la det være med det, for vi har ikke noe ønske om å ta det ut i offentligheten. Vi føler at vi har vårt på det tørre.

Ohi Omoijuanfo fikk med seg meldingene fra Forren før kampen, hvor han i et intervju med TV 2 meldte at en par mann burde passe seg. Molde-spissen tok seg ikke nær av meldingene fra sin gamle lagkamerat.

– Jeg tror det var for å komme i hodet på oss. Jeg tror ikke han mente noe vondt med det, kanskje det var det som funket i kveld, sier Omojuanfo.

fullskjerm neste TILBAKE: Vegard Forren hjalp sin nye klubb til seier over Molde.

På tribunen satt Branns nye trener, Kåre Ingebrigtsen. Den tidligere Rosenborg-treneren tok over ansvaret da Lars Arne Nilsen ble sparket forrige uke. På Aker Stadion fikk han se sine nye elever ta ledelsen.

Jon-Helge Tveita, som startet sin første kamp fra start for Brann, hadde ryggen mot mål, og spilte ballen halvveis i blinde inn i Molde-feltet. Der ventet Daniel Pedersen, som plutselig var alene med Andreas Linde. Avslutningen gikk gjennom beinene på keeperen, og gjestene ledet – litt mot spillets gang.

Det tok imidlertid bare fem minutter før Ola Brynhildsen sørget for balanse i regnskapet. Fredrik Aursnes fant Kristoffer Haugen til venstre i feltet, som slo inn foran mål på direkten. Brynhildsen lurte bak ryggen til Forren, og var nok i offside da han satte inn 1–1 fra kloss hold. Angrepsspilleren kikket mot linjemannen, som holdt flagget senket.

Molde fortsatte å presse etter pause, men også Bamba og Brann hadde flere store sjanser. Og det var nok en gang gjestene som tok ledelsen.

En corner fra Haugen fant Tveita i feltet, som styrte inn 1–2 med kneet. Ballen kom overraskende på forsvarsspilleren, men scoring på kneet er like godt som alt annet.

Molde var nære en utligning flere ganger, blant annet da innbytter Eirik Ulland Andersen overlistet Opdal, men ble reddet av Forren på streken. På overtid stoppet Forren en nytt skudd på streken – heroisk av midtstopperen.

Molde ligger nå fire poeng bak Bodø/Glimt med én kamp mer spilt. De møter Sarpsborg i neste runde. Brann ledes av Ingebrigtsen for første gang når de møter Mjøndalen til helgen.

