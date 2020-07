NY VENN: Andreas Eikaasen (t.h.) viste fingeren til kreften fra sykesengen på Ullevaal sykehus. Kieran Tierney (med ansiktet til) jubler på bildet til venstre sammen med målscorer Pierre-Emerick Aubameyang etter Arsenals semifinaleseier lørdag kveld. Foto: Reuters og privat

Arsenal-stjernen viste fingeren – til Andreas’ kreft

Det hele startet med en litt uforsiktig langefinger fra Arsenal-stjernen Kieran Tierney (23) etter at cupfinalen-billetten var sikret lørdag. Det endte med et «fuck» til kreften som Andreas Eikaasen (23) kjemper mot.

Han har stort sett ligget på sykehus siden den 6. mai, da legene påviste at han hadde testikkelkreft.

Andreas Eikaasen lå i sykesengen på Ullevaal og fulgte semifinaleoppgjøret mot Manchester City - som endte med 2–0-seier til Arsenal.

– Jeg har vært Arsenal-supporter så lenge jeg kan huske, sier Larvik-karen.

Han følger også ivrig med på Twitter, der Arsenal-keeperen Emilano Martinez la ut et bilde etter seieren. Et bilde som nå er fjernet.

– Kieran Tierney var også med på bildet. Han viste fingeren i en intern spøk. Senere beklaget han dette på Twitter, forteller Andreas Eikaasen.

– Jeg tenkte at de kunne se den morsomme siden av det, og sendte en tweet tilbake der jeg sa at det kunne være en finger mot kreften min.

Eikaasen hadde knapt postet sin tweet før reaksjonene begynte å tikke inn på telefonen. Også fra Kieran Tierney selv:

– Det var hyggelig for meg at han responderte og ba meg kjempe videre mot kreften. Og at jeg kunne få drakten hans fra semifinalekampen tilsendt om jeg tok kontakt.

Mer kontakt mellom Tierney og Eikaasen ble det senere.

– Det kom så kjapt at han sikkert fortsatt satt i garderoben på Wembley. Han skrev at det var bra at de kunne gjøre meg glade i denne tiden og at jeg bare måtte sende melding til ham, «jeg er her for deg». Så nå lurer jeg på om han kan skaffe meg billetter til derbyet mot Tottenham neste sesong!

Andreas Eikaasen ligger for tiden på kreftavdelingen på Ullevaal i Oslo, der han får en ladning med cellegift inn på rommet mens VG snakker med ham.

– Jeg har hatt et dusin antall operasjoner og har hatt en del uflaks til nå, med diverse blødninger i kroppen. Men jeg har kommet godt i gang med cellegiften, dette er kur nummer fire.

– Jeg hører at prognosene er gode for denne typen kreft, i hvert fall i Norge og Sverige. Når jeg først har fått kreft, så er ikke dette det verste, sier Andreas Eikaasen optimistisk.

Han vil gjerne tilbake til Emirates stadion, der han senest var i fjor da Arsenal spilte kvartfinale i Europa League og vant mot Napoli.

Og søndag kveld blir det klart hvilket lag Arsenal møter i FA-cupfinalen...

PS: Kieran Tierney er skotte, født på Isle of Man. Han spilte tidligere for Celtic, der han som 17-åring fikk sin debut under Ronny Deila.

Publisert: 19.07.20 kl. 16:29

