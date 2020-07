SIIII! Cristiano Ronaldo har grunn til å juble. Han har toppet scoringsformen til rett tid, og nå seiler Juventus opp som en av favorittene til å hevde seg i Champions League-sluttspillet i august. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Ronaldo i storform sendte Juventus ett steg nærmere ligagull

(Juventus – Lazio 2–1) Cristiano Ronaldo (35) ser nesten ut til å være i sitt livs form. Nå står portugiseren med 30 mål, og Juventus er bare noen få poeng unna å kunne løfte Serie A-trofeet.

Ja, en del av dem (12, for å være korrekt) har vært fra krittmerket, men nå er Cristiano Ronaldo toppscorer i Serie A sammen med Ciro Immobile med 30 nettkjenninger på 30 kamper fra start.

Det er første gang siden 1951 at to spillere har nådd den milepælen i samme Serie A-sesong.

Den første av 35-åringens to mål mandag kveld kom også på straffe. En straffe den skuddvillige angriperen selv skaffet da han hamret en retur opp i armen til Lazio-spiller Basto. Dommer blåste i utgangspunktet frispark like utenfor boksen, men etter en kort spurt bort til VAR-skjermen fikk Ronaldo muligheten fra 11 meter – en mulighet han selvsagt omsatte i scoring.

SIKKER: Ronaldo har ikke bommet en eneste gang fra krittmerket denne sesongen. Foto: ALESSANDRO DI MARCO / ANSA

Den neste ble om mulig enda enklere. Ronaldo og Dybala kom alene med keeper, og en uselvisk argentiner ga bort scoringen til Ronaldo på jakt etter toppscorertittelen.

Man kunne nesten kalt det for «gullballen»-form, men mandag kom nyheten om at det ikke skal deles ut noen Ballon d’Or i år på grunn av coronapandemien. Der ville nok toppscoreren i Serie A vært en god kandidat.

Med seieren over Lazio er Ronaldo og Juventus i alle fall et steg nærmere å kunne løfte Serie A-trofeet for åttende året på rad. Med tre poeng mandag kveld er de åtte poeng foran rivalen Inter, med fire kamper igjen å spille. Slik ser tabellen ut etter 34 runder:

Juventus – 80 poeng Inter – 72 poeng Atalanta – 71 poeng Lazio – 69 poeng Roma – 58 poeng Napoli – 56 poeng AC Milan – 56 poeng

Med andre ord skal det ikke mer til enn fem poeng til for at «Den gamle dame» ikke kan bli tatt igjen. De kan altså sikre gullet mot Sampdoria førstkommende søndag.

Men det er ikke bare Serie A som står i hodene til Cristiano Ronaldo og resten av Juventus-spillerne om dagen. De er nemlig et av lagene som fremdeles er med i Champions League, og Ronaldos målform lover godt for returoppgjøret mot Lyon 7. august.

PS! Immobile og Ronaldo er første duo med over 30 mål hver i Serie A siden svenske Gunnar Nordahl og ungarske Istvan Nyers gjorde det i 1950/51-sesongen, ifølge Adriano Del Monte på Twitter.

Publisert: 20.07.20 kl. 23:44

