Kommentar

Fotballen er hodepinen

Av Leif Welhaven

Kulturminister Abid Raja har utfordret idrettspresident Berit Kjøll om en ønsket prioriteringsliste for gjenåpning. Nå foreligger den. Foto: Frode Hansen

Norsk idrett har respondert klokt på utfordringen om å foreslå en prioriteringsliste for gjenåpning. Men én faktor kan gjøre det ekstra praktisk vanskelig å få totalen til å gå opp.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er i det blå når det blir en bred åpning av idretten. Norges idrettsforbund er da også klare på at det ikke er mulig å kreve noen spesifikk dato nå. Likevel er det både viktig og riktig at et skikkelig forarbeid er på plass, til den dagen coronasituasjonen tilsier å slippe opp skikkelig.

Noen har beskyldt kulturminister Abid Raja for «splitt og hersk», da han ba idretten om en prioriteringsliste over hva NIF-systemet vil sette øverst, i midten og nederst når tidene blir lysere.

Men faktisk har vel statsråden tatt idretten på alvor ved å innlemme dem såpass tydelig, selv om manøveren også kan sees på som en lynavleder fra kritikk mot myndighetene.

Hvis NIF ønsker å styre seg selv i så stor grad som festtalene tilsier, er det ikke urimelig å forvente at organisasjonen evner å ta vanskelige samtaler internt. Utfordringen satte idrettspresident Berit Kjøll på en krevende prøve, og hun har løst den på en måte som i hovedsak gir god mening.

Idrettsforbundet har valgt å IKKE sette den ene grenen direkte opp mot den andre, men vil oppnå målet om å spre en fremtidig åpning ved oppdeling innad i hver av de kontaktavhengige idrettene.

Det er en fornuftig grunntanke, selv om ting kan snus når helsefaglig ekspertise skal vurdere totalen, som å vekte ulik fare i ulike grener.

Det som imidlertid er og blir en krevende praktisk øvelse, er at fotballen er så mye større enn resten. I forslaget fra NIF har ideen vært å spre innfasingen i tre-fem bolker. Men i innstillingen fra Norges Fotballforbund, er det kun to faser som gjenstår

Først vil NFF ha i gang fjerde nivå for menn, fotball for kvinner fra tredje nivå og nedover, samt gatelag og tilrettelagt fotball. I planen som er oversendt NIF, nevnes treningsoppstart 1. september som en mulig dato for 13.000 fotballspillere.

Men det store spørsmålet, som kan sees på ulikt avhengig av ståsted, er hva som skal skje med resten av bredden og futsal. Her snakker vi om 42.000 mennesker, et tall på et helt annet nivå enn det andre særforbund har å by på.

Her forblir det et åpent spørsmål hvordan disse passer inn i en eventuell gradvis innfasing, sett opp mot å få andre idretter i gang med færre folk.

Hvis et grønt lys skulle gis til alt av fotball, hva da med dem som er plassert i fase tre og utover i andre grener? Vil idretter på vei inn i sesong forsinkes om breddefotballen får plassen som ønskes?

Bildet er i realiteten ekstra komplisert på grunn av den vesentlige faktoren som heter «kalender». I NFFs plan er det anslått treningsstart for de store fotballmassene 15. september, og da er det virkelig ikke mye sesong igjen til eventuelle kamper.

Spørsmålet blir følgelig om det viktigste blir å få trent med kontakt så fort det går, og så bare godta at terminliste forblir et fremmedord for bredden i 2020? Men hva fører det til ellers?

Trolig er ikke myndighetene blitt så veldig mye klokere av innspillene fra norsk idrett, men det er opplagt prinsipper av verdi å ta med seg videre. Så vil hvordan fotballen havner i haugen fort få veldig mye å si for totalen både her og der, rett og slett på grunn av «the numbers game». Det spillet kan slå i mange forskjellige retninger, og vil sikkert bli diskutert vidt og bredt videre. Og det er sunt i seg selv.

Publisert: 12.08.20 kl. 17:44

