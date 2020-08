forrige





SEIER: Ulrik Saltnes, Jens Petter Hauge og Aleksander Foosnæs kunne puste lettet ut etter en tett og jevn kamp.

Bodø/Glimt tilbake på vinnersporet: Slo Strømsgodset og økte forspranget til Molde

BODØ (VG)(Bodø/Glimt - Strømgodset 3–2) Revansjelystne Bodø/Glimt var store favoritter mot Strømsgodset, men måtte grave dypt for å dra i land tre poeng på Aspmyra.

Det haglet med målsjanser begge veier. Bodø/Glimt kom best i gang da Philip Zinckernagel hamret inn 1–0 etter å ha spilt fri på høyresiden. Det var Bodø/Glimts 1000. mål på øverste nivå Norge.

– Den satt langt inne. Det var en veldig spesiell fotballkamp. Godset gambler litt og det blir jojo-kamp, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport etter kampen.

– En utrolig deilig seier, men en tung en, fortsetter Knutsen.

Det sies at man skal vokte seg rett etter en scoring. Det gjorde imidlertid ikke Bodø/Glimt da Kristoffer Tokstad slo inn fra høyre, og Moses Mawa fikk løpe seg fri i boksen og sette inn utligningen kun ett minutt og 26 sekunder etter at Glimt hadde tatt ledelsen.

Samtidig ble Brede Moe skadet og måtte forlate banen før et kvarter var spilt, mens også Fredrik Bjørkan måtte byttes ut før pause.

Da hadde allerede Bodø/Glimt fått sin andre nettkjenning i kampen, etter at en for kvelden veldig livlig Philip Zinckernagel hadde vært på farten igjen. Niklas Gunnarsson blir trolig kreditert selvmålet, da han skled ballen via keeper Viljar Myhra og i eget nett.

I andre omgang slo Strømsgodset tilbake etter en flott avslutning fra Kristoffer Tokstad, men denne gangen var det Bodø/Glimt sin tur til å slå tilbake umiddelbart.

Jens Petter Hauge, som misset flere store sjanser i kampen, ble spilt vakkert fri av Sondre Fet. Denne gangen klarte han å overliste Viljar Myhra, og trillet ballen forbi Godset-keeperen.

Fra gjestenes utligning til Hauge satte ballen i mål gikk det kun ett minutt og tolv sekunder.

– Jeg begynte nesten å miste troen. Men når vi står igjen med tre poeng og får en scoring, så er jeg fornøyd, sier Glimts matchvinner.

Dermed økte Bodø/Glimt avstanden ned til Molde til seks poeng, etter at moldenserne gikk på et overraskende tap borte mot Sandefjord lørdag.

– Jeg syns litt synd på Molde i går for det var et ran, humrer Knutsen.

