Aubameyang-dobbel ga FA-cupseier og Europa League-spill for Arsenal

(Arsenal – Chelsea 2–1) FA-cupen ble redningen for Arsenal. Etter en snuoperasjon vant «The Gunners» turneringen for 14. gang – og sikret Europa League-spill neste sesong.

For mindre enn 10 minutter siden

Etter en marerittstart på finalen scoret Arsenals toppscorer Pierre-Emerick Aubameyang to mål og sørget for at The Gunners kunne juble for sin 14. triumf i den tradisjonsrike FA-cupen.

FA-cupen ble med andre ord det som reddet Arsenals – og Mikel Artetas – sesong. Seieren på Wembley betyr at de er klare for Europa League-spill neste sesong, til tross for at de endte på 8. plass i Premier League.

Etter sluttsignalet utbrøt det ville jubelscener blant Arsenals spillere og trenerapparat.

KONTRASTER: Her jubler Arsenal-spillerne sammen med Mikel Arteta, mens Ross Barkley står og ser på. Foto: ADAM DAVY / X01348

Det endte med voldsom jubel, men det så i en periode mørkt ut for The Gunners.

Fra himmel til helvete

Chelsea kom nemlig best i gang på folketomme Wembley og fikk en drømmestart på cupfinalen. Christian Pulisic satte ballen vakkert i mål etter fine kombinasjoner med Mason Mount og Olivier Giroud. Da var oppgjøret bare seks minutter gammelt.

Pulisic ble da den første amerikaneren til å score i en FA-cupfinale.

Chelsea hadde før scoringen – og i en periode etter – full kontroll på oppgjøret. Men det gamle uttrykket «mål endrer kamper» skulle nok en gang vise seg å være gjeldende. Det viste seg at også skader skulle endre kampen.

Etter drømmestarten gikk galt for Chelsea.

For en lang ball i bakrom mot Pierre-Emerick Aubameyang endte med at gabonseren ble lagt i bakken av César Azpilicueta. Arsenal fikk straffe, og den satte Aubameyang selv sikkert i mål.

Bare minutter senere haltet Azpilicueta av banen med det som så ut til å være en strekkskade på baksiden av låret.

Den lange sesongen, og den heftige sesongavslutningen, viste seg å bli kostbar for Chelseas del.

SKADE 1: Her ligger César Azpilicueta nede etter å ha pådratt seg en strekk på baksiden av låret. Han måtte forlate banen i første omgang. Foto: Catherine Ivill / PA Wire

Etter det tok Arsenal over, men Chelsea holdt unna til pause. Etter hvilen stormet Lampards menn i angrep.

Målscorer Pulisic var nære å gi dem ledelsen igjen, men i stedet ble hurtigtoget liggende og vri seg i smerte. For andre gang i kampen måtte en av Chelseas nøkkelspillere gi seg med en hamstringskade.

SKADE 2: En skuffet Christian Pulisic hjelpes av banen bare minutter etter at den andre omgangen ble blåst i gang. Foto: Adam Davy / PA Wire

Dobbel for Arteta

Chelsea mistet dermed en av sine store offensive trusler. Men Arsenal hadde fortsatt sin største. Aubameyang ble nemlig matchvinner da han rundlurte Kurt Zouma og chippet ballen elegant over Willy Caballero etter 67 minutter.

Som om ikke det var nok; bare noen minutter senere ble Mateo Kovacic vist sitt andre gule kort og dermed utvist. Flere har reagert på at Kovacic ble vist sitt andre gule kort etter duellen med Granit Xhaka.

På overtid ble også Pedro, som erstattet Pulisic etter hans skade, også skadet. Etter en situasjon med Arsenals Sokratis ble han liggende, og til slutt fraktet av banen på båre.

Utligningen Chelsea jagde fikk de aldri. Dermed kunne Mikel Arteta juble for sitt første trofé som Arsenal-manager.

Han har nå vunnet FA-cuptrofeet både som Arsenal-spiller og manager.

Saken oppdateres.

Publisert: 01.08.20 kl. 20:34

Fra andre aviser