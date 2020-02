NY KLUBB: Markus Henriksen i Bristol City-drakten. Han er på utlån fra Hull ut sesongen. Foto: Rogan/JMP/Shutterstock / Shutterstock

Norge-sjefene gleder seg med Markus Henriksen: – Det var en fortvilt situasjon

Markus Henriksen (27) byttet til Bristol City rett før vinduet smalt igjen. Det gleder den norske landslagsledelsen stort med tanke på playoff og mulig EM-spill til sommeren.

Etter en mareritthøst uten å komme på banen en eneste gang på nivå to for Hull, har trønderen nå blitt lånt ut til en annen Championship-klubb, Bristol City.

– Det er klart at det er veldig gledelig for oss at Markus fant seg en klubb, sier assisterende landslagssjef Per Joar Hansen til VG.

– Det var en ganske fortvilt situasjon for ham – og for oss.

Landslagsledelsen med Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har hatt klokkertro på Henriksen – og trønderen har levert, til tross for at han har hatt trøbbel i klubblaget.

– Markus ble litt reddet av gongongen. Vi sa det var viktig å finne en klubb, men det er ikke så lett å finne klubb sånn i siste liten. Det må være en klubb som er villig til å hente en spiller som har bare et halvt år igjen av kontrakten.

– Det er små marginer, men heldigvis ordnet det seg, sier Per Joar Hansen.

– Var det en forutsetning for at han kunne spille videre på landslaget?

– Det er klart at et halvt år til uten kamptrening hadde blitt tøft. Men Markus har gjort det bra på landslaget uansett. Det sier mye om hans innstilling og profesjonalitet.

– Championship er høyt nok nivå?

– Ja, det er gode lag der. Det er veldig fysisk, med mange dueller. Der får du brukt det du har. Championship er absolutt konkurransedyktig. Bristol City henger godt med og ligger i øyeblikket på playoff-plass.

Markus Henriksen startet ni av Norges ti EM-kvalifiseringskamper i 2019, inkludert alle kampene mot de tre hovedkonkurrentene; Spania, Sverige og Romania.

Norge spiller playoff mot Serbia på Ullevaal den 26. mars. Med seier der blir det finale – også det hjemme – mot vinneren av Skottland-Israel den 31. mars.

Bristol City-manager Lee Johnson uttrykte på sin pressekonferanse før fredagens kamp mot Birmingham at Markus Henriksen er akkurat hva han lette etter.

– Vi har mange som kan spille i åtter-posisjon, som offensive midtbanespillere. Men vi manglet spilleren med fysikk og høyde, uttrykte Johnson det ifølge Bristol Post.

Johnson fastslo at han med Henriksen kunne sette en grønn hake ved mye av det han trengte i dette overgangsvinduet.

Bristol City-manager avslørte også at Markus Henriksen hadde fått flere tilbud fra klubber «overseas». Kontrakten hans med Hull går ut til sommeren.

Johnson utelukker heller ikke en permanent overgang til Bristol City om alt skulle gå etter planene de neste tre månedene.

Publisert: 07.02.20 kl. 11:24

