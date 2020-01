VANT TIL SLUTT: På tredje forsøk klarte Jürgen Klopp å lede sitt Liverpool til seier mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Her takker managerne for kampen. Foto: Darren Staples / PA Images

Klopp mener Liverpool kjørte over United: – Helt brutalt

LIVERPOOL (VG) Liverpool-manager Jürgen Klopp (52) nekter å la seg rive med av fansens tidlige gullfest, men hyller spillerne for prestasjonen i 2–0-seieren over Manchester United.

«Vi kommer til å vinne ligaen», sang et feststemt Anfield-publikum etter å ha slått klubben de nyter å slå aller mest, storheten fra nabobyen som for øyeblikket har to ligatitler mer enn dem, men som etter alt å dømme snart bare ligger én tittel foran.

– De kan synge hva de vil. Hvis ikke fansen vår hadde vært i godt humør nå, ville det vært veldig merkelig, men vi er her for å jobbe. Vi kommer ikke til å bli med på den festen ennå, sier Klopp foran pressekorpset på Anfield, ikledd svart LFC-caps og grå joggedress.

Selv om det skal skje en katastrofe av historiske dimensjoner for at gullet glipper for Liverpool, nekter Klopp og spillerne hans å innrømme det.

Skulle Manchester City vinne samtlige av sine 15 resterende seriekamper, har Liverpool fortsatt råd til å tape seks av de 16 kampene de har igjen. Sannsynligheten for at det skjer med et lag som hittil har tatt 62 poeng av 64 mulige, er selvfølgelig forsvinnende liten.

Spesielt hvis Klopps menn fortsetter å prestere som de gjorde i store deler av rivaloppgjøret mot United, som de vant 2–0, men som de med litt bedre uttelling kunne vunnet med langt mer knusende sifre.

– Definitivt et av de beste rivaloppgjørene vi har spilt så langt. Vi var veldig dominerende i mesteparten av kampen, sier Klopp om kampen du kan se høydepunktene fra her:

Bortsett fra de siste fem minuttene av første omgang og det siste kvarteret av andre omgang, var han storfornøyd med spillerne sine.

– Vi spilte helt enestående godt. Vi dominerte motstanderen vår. Da vi så laget deres, var det ganske tydelig hva de kom til å gjøre, og guttene utnyttet akkurat de rommene de skulle.

– I starten av andre omgang var det helt brutalt. Wow. Vi hoppet på dem og skapte tre eller fire sjanser som vi ikke scoret på, sier Klopp.

Han mener de kunne vunnet «4–0 eller 5–0».

– Jeg er ikke frustrert, men jeg hadde foretrukket at vi scoret litt oftere, for det er godt for nervene. Hvis du ser på prestasjonen, var vi den fortjente vinneren, og det er alt vi ønsker å være, sier tyskeren.

Neste steg mot klubbens første ligagull på 30 år skal tas borte mot Wolverhampton torsdag kveld.

– Jeg må prøve å holde konsentrasjonen mens jeg gjør intervjuer, for jeg vet at vi møter Wolverhampton allerede på torsdag. Jeg er kun interessert i den kampen. Ingenting annet, sier Klopp.

