Solskjærs United med målrekord i gjørmebadet – videre i FA-cupen

TRANMERE (VG) (Tranmere Rovers – Manchester United 0–6) Til tross for svært utypiske baneforhold klarte Ole Gunnar Solskjærs menn lekende lett å manøvrere seg forbi motstanderen fra tredje nivå.

Tranmere Rovers, som ligger på 21. plass i League One, ble ingen match for et Manchester United som stort sett stilte med det beste de hadde av tilgjengelige spillere.

Harry Maguire, Diogo Dalot, Jesse Lingard, Phil Jones, Anthony Martial og Mason Greenwood scoret målene i en overlegen borteseier som sender Solskjærs lag videre til femte runde i FA-cupen.

Det var også Manchester Uniteds mestscorende kamp med nordmannen som manager. Den forrige rekorden, som ble satt i, 5–1-seieren i debuten mot Cardiff, holdt dermed frem til Solskjærs 66. kamp i jobben.

United har ikke scoret seks mål i samme kamp siden 8–2-seieren over Arsenal i 2011. Seks målscorere har, ifølge Opta, ikke skjedd siden de slo Wolverhampton 10–1 i 1892 – for 108 år siden.

Flere scoret sitt første

Men det gjørmete underlaget skulle innledningsvis skape trøbbel for enkelte.

Det tok ikke mer enn fire minutter før Manchester Uniteds armer-og-ben-stopper Jones fikk halve drakten dekket av gjørme etter en duell som også kostet ham et gult kort.

Minuttet etterpå ble han liggende med en liten skade etter nok en knallhard duell.

GJØRMETE: Phil Jones så slik ut etter en duell tidlig i første omgang. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Det var blant annet på grunn av Jones’ svakheter at United valgte å punge ut for Harry Maguire i sommer. Med på kjøpet fikk de en målfarlig midtstopper, men få hadde nok spådd hvordan hans første mål for klubben kom til å se ut.

For etter å ha bommet på flere store muligheter på headinger etter corner i tidligere kamper, banket Maguire inn sitt første United-mål med et langskudd i krysset.

Det var tydeligvis dagen for debutscoringer; kort tid senere driblet Diogo Dalot seg til god skuddposisjon og satte inn sitt første mål for klubben, han også.

Utskjelte Jesse Lingard ville også være med på leken. Scoringen mot Astana i Europa League i november var hans eneste på de siste 13 månedene, men mot Tranmere fikk han pyntet på statistikken sin med et velplassert skudd etter målgivende pasning fra en svært offensiv Maguire.

Like før pause hentet også Phil Jones seg inn etter den trøblete starten på kampen, da han headet inn sitt første mål siden 2014 etter en corner fra Andreas Pereira.

SPESIELLE FORHOLD: Slik så det ut på nært hold da Andreas Pereira gjorde seg klar til å slå corner. Foto: Richard Sellers / EMPICS Sport

Hatsanger og Solskjær-hyllest

Til tross for at målene rant inn, brukte Manchester United-fansen i borteseksjonen store deler av første omgang på hatsander om eierne i Glazer-familien og direktør Ed Woodward.

Solskjær, derimot, ble jevnlig hyllet med de klassiske «Ole, Ole, Ole»- og «You are my Solskjær»-strofene.

PROTESTERTE: «Vi vil ha United tilbake», sto det på et banner i bortesvingen. Foto: SCOTT HEPPELL / X03874

I pausen kunne han trygt bytte ut Nemanja Matic og Anthony Martial for å spare dem til onsdagens Manchester-derby i ligacupen. Inn kom Fred og Tahith Chong.

Sistnevnte brukte bare ti minutter på å skaffe et straffespark etter å ha blitt felt av keeperen. Jesse Lingard og Andreas Pereira diskuterte først hvem som skulle ta det, men Solskjær ga Phil Jones klar beskjed om at det var Greenwood som skulle skyte.

Fra elleve meter gjorde 18-åringen ingen feil og scoret karrierens første FA-cupmål.

Med en ledelse på seks mål kunne Solskjær bytte ut kaptein Maguire også.

Publisert: 26.01.20 kl. 17:48

