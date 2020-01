TILBAKE I ENGLAND: Wayne Rooney dirigerer i Derby-drakten. Foto: Mike Egerton / EMPICS Sport

Wayne Rooney (34) løfter Derby

34 år gamle Wayne Rooney er tilbake i engelsk fotball og har løftet gamle, gode Derby.

Nå nettopp

Etter at Englands tidligere landslagskaptein kom til nivå to-laget har det så langt blitt tre seirer og én uavgjort i serie og FA-cup.

– Rooney har gitt Derby et helt nødvendig løft, sier Eirik Aase, som driver nettsiden championshipnorge.com.

– Klubben har underprestert stort denne sesongen, samtidig som de hadde en fæl fyllekjøringsskandale i høst. Derfor har Rooneys inntreden skapt en positiv stemning rundt klubben, og fått Derby-fansen til å glemme det som har hendt, fortsetter Aase.

Det var klubbfesten til Derby som i slutten av oktober endte med fyllekjøring, kollisjon og at kapteinen Richard Keogh skadet seg og er ute i halvannet år. Han satt i baksetet, mens to lagkamerater fyllekjørte. Keogh fikk sparken.

Derby ligger i øyeblikket på 16. plass med 37 poeng. Avstanden til nedrykksstreken er økt kraftig siden nyttår. Det er ni poeng opp til topp 6.

– Rooney har en enorm tilstedeværelse både på og utenfor banen. Spillerne snakker varmt om hans innsats både på trening og kamp, og Derby har spilt bedre siden han ankom klubben, forteller Eirik Aase.

– Rooney har både spilt i en dypere rolle på midtbanen, samt en mer offensiv sentral rolle. Han har vist seg å være god til å styre spillet med pasningssikkerheten, samt gitt de litt ekstra kreativitet fremover. Kort oppsummert kan man si at Rooney har vært akkurat den gnisten de trengte for å glemme en fryktelig høst.

Derby har scoret seks mål på disse fire Rooney-kampene. Han har foreløpig ingen scoringer, men én målgivende.

Lokalavisen Derby Telegraphs fotballsjef Steve Nicholson sier at det er viktig at Derby finner en måte å spille på som gavner både Wayne Rooney og laget som helhet.

– Rooney har ikke bare hevet supporterne, det har løftet spillerne i garderoben, sier Nicholson.

– Han har evnen, og han har visjonen, bevisstheten, og pasningskvaliteten som kan gi Derby de viktige øyeblikkene, og det kan avgjøre kamper.

Derby mistet sist sommer mange av sine aller beste spillere, og også manager Frank Lampard forlot klubben. De fikk nederlenderen Philip Cocu som sjef.

Sist sommer spilte Derby playoff etter å blitt nummer seks i Championship. De kom helt til finalen på Wembley, der det ble 2–1 tap for Aston Villa.

Derby var sist på nivå én i 2007/2008. Klubben fikk en rekke supportere i Norge da de var på nivå én på hele 1970-tallet, da NRKs tippekamper ofte var med Derby, som den gang hadde stjernespillere som Colin Todd, John O’Hare, Alan Hinton, Kevin Hector og ikke minst keeperen Colin Boulton. Derby ble ligamester både i 1971/72 og 1974/75.

Publisert: 24.01.20 kl. 15:59

